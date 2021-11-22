紐西蘭宣布放棄清零 最大城奧克蘭12月初解封

（法新社威靈頓22日電） 紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天宣布，在新的防疫策略下，不再執着於完全「清零」，將於下月初結束最大城市奧克蘭長達3個半月封城。

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法新社報導，阿爾登表示，從12月2日晚上11時59分起，紐西蘭將採取新的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施。這項策略在上個月首次提出，目標是遏制具高度傳染性的Delta變異株，而非完全清零。

她告訴記者：「殘酷的事實是Delta變異株就在這裡，不會遠離。雖然沒有國家能夠完全消滅Delta變異株，紐西蘭比絕大多數國家有更佳準備來迎戰。」

截至目前，阿爾登政府的防疫策略一直是努力「清零」，像是採取嚴格的封城、疫調與邊境控制等措施。

在清零策略下，紐西蘭500萬人口中僅40人病故，但隨着封城時間拉長，要求解封的呼聲壓力也越來越大。奧克蘭在8月中旬首次爆發Delta變異株疫情，實施封城至今。

阿爾登一開始的計畫是，在紐國疫苗覆蓋率達90%時實施新防疫措施。然而，儘管目前覆蓋率約83%，她仍將12月2日定為解封日。

在新的3種「號誌燈」系統下，綠燈表示幾乎沒有防疫限制，紅燈意味商業活動仍維持開放，但顧客必須施打疫苗和遵守社交距離規範。

阿爾登說：「這兩個系統間的主要區別在於，酒吧、健身房和餐館等地方，很快就會需要疫苗通行證。」

她表示，奧克蘭一開始將被置於紅燈系統，官員仍在決定如何分類其他地區。奧克蘭目前與紐西蘭其他地區隔離，預計12月15日開放。

紐西蘭目前仍實施嚴格的國際入境隔離規定，但阿爾登已承諾將於明年初放寬。

© 2021 AFP