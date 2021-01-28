紐西蘭敦促澳洲 應對中國展現尊重

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（法新社威靈頓28日電） 紐西蘭貿易及出口部長歐康納（Damien O'Connor）建議澳洲，與中國往來時應學習紐西蘭採取的柔性作法，凸顯互為近鄰的紐澳在如何與中國打交道一事上，出現罕見分歧。

澳洲近年與美國走得很近，包括呼籲調查新型冠狀病毒起源與禁止華為參與國內5G建設，都激怒北京。

法新社指出，歐康納的建議形同呼應中方對澳洲的不滿，除很可能激怒澳洲當局，也暴露出紐西蘭與同為「五眼聯盟」的澳洲、美國、加拿大、英國等夥伴面對中國時的作法迥異。

紐西蘭和中國26日簽訂自由貿易協定的升級議定書，中國給予紐西蘭多數紙品、木材商品無關稅待遇；紐西蘭則放寬中資在當地投資的審查標準並增加配額。

在提到紐西蘭與中國這項成功的貿易談判時，歐康納敦促澳洲應對北京「展現更多尊重」。

歐康諾說：「我不能代澳洲置喙，也不便談他們處理外交關係的方法，但很清楚的一點是，如果他們能跟我們一樣，拿出尊重，偶爾在一些外交上的做法做到謹言慎行，我猜他們的情況就有望能與我們差不多。」

紐西蘭對中國的謹慎，先前已反映在他們不願簽署五眼聯盟夥伴批評北京打壓香港的共同聲明一事。紐西蘭官員也都很小心，避免直接質疑中國在太平洋地區漸增的影響力，完全有別於美、澳。

雖然批評人士指紐西蘭的中國政策將經濟利益凌駕民主價值之上，但紐國政府對此否認。

歐康納談到費時4年多與中國談判貿易協定升級時告訴CNBC：「我們一向都能提出所關切的議題，毫無顧忌。」

中國目前是紐西蘭最大的貿易夥伴，年度雙向貿易額達紐幣320億元（約新台幣6448億元）。

© 2021 AFP