紐西蘭着眼明年初對澳洲開放 雙邊旅行免隔離

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社威靈頓14日電） 紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天表示，現正加緊努力敲定必要的防疫邊檢措施，希望明年4月前能實施雙邊免隔離的「旅行泡泡」，恢復紐澳間的旅行。

阿爾登表示紐西蘭政府已原則同意，只要雙邊沒有重大新型冠狀病毒疫情復燃，願在明年第一季就開通「跨塔斯曼隔離圈」（trans-tasman bubble），讓紐澳人民彼此出入境時免隔離。

紐西蘭今年3月時關閉國境，之後包括澳洲在內全部的國際旅客入境，都須接受2周的集中隔離檢疫。

在疫情導致旅禁前，澳洲是紐西蘭最大的海外旅客來源。阿爾登表示雖願與澳洲重啟旅行，但不願冒任何不必要風險。

她表示目前一大關鍵考量點，是一旦澳洲突然又疫情復燃，要如何避免紐西蘭民眾蜂擁回國而壓垮境管量能。

今年10月起澳洲大多數的州都已開放紐西蘭旅客入境免隔離，但這只是單向措施，因為紐西蘭民眾從澳洲返國後仍須隔離14天，且紐西蘭完全沒開放澳洲旅客入境，除非特別情況。

阿爾登沒有給出確切的紐澳旅行泡泡上路時間，相關協議也待澳洲政府批准。這項雙邊開放計畫也取決於兩國須保持目前疫情受控的情況。

© 2020 AFP