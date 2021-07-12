紐西蘭總理邀APEC領袖舉行線上會議商討疫情

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（法新社威靈頓11日電） 紐西蘭總理阿爾登今天宣布，亞太經濟合作會議（APEC）領導人16日將舉行一場臨時召開的視訊會議，討論亞太地區如何因應COVID-19 （2019冠狀病毒疾病）疫情及其經濟影響。

阿爾登（Jacinda Ardern）預計11月在線上召開亞太經合會21個國家的年度峰會，但她呼籲於16日額外進行另一場「非正式」會議，以檢視當前因應疫情危機的做法。

她在一份聲明中說：「這是APEC史上第一次領導人將額外進行這樣高層的會議，這反映我們都盼望走出COVID-19疫情和經濟危機。」

聲明指出，APEC各經濟體過去一年遭受二次世界大戰以來最大的萎縮，失去了8100萬個工作機會，共同因應危機對於加速此地區的經濟復蘇至關重要。

APEC彙集了從美國到巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）的環太平洋（Pacific Rim）國家，合計佔全球國內生產毛額（GDP）的60%。

作為今年APEC會議的主辦國，紐西蘭已經表示，有意加速此地區Covid-19疫苗和醫療物資的貿易。

阿爾登表示，16日的會議將討論疫苗接種和政府如何保障就業、提振經濟等問題。

© 2021 AFP