紐西蘭聯合利華試行周休3日 且不減薪

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（法新社威靈頓1日電） 跨國消費品生產商聯合利華（Unilever）紐西蘭分公司今天表示，將在紐西蘭境內試行一周工作4天，且不減薪。紐西蘭政府今年為推動封鎖措施之後的經濟發展，曾提到這個想法。

聯合利華紐西蘭分公司表示，旗下81名員工都有資格參與這項為期一年的試行措施，預定本月展開，之後可能擴大在全球試行。

聯合利華紐西蘭分公司常務董事班茲（Nick Bangs ）說：「我們的目標是衡量產能績效，而不是工時。我們認為，以前的工作方式已經過時，不再合乎目的。」

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今年5月提出願景，期許全國每周工作4日，以便在防堵2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而實施封鎖措施之後，促進紐西蘭經濟。

當時紐西蘭為了防疫，實施嚴格封鎖措施長達7周，以致經濟停滯。阿爾登說，她希望鼓勵提出有助於經濟復蘇的靈活、富創造性想法。

班茲說，疫情促使辦公文化劇變，縮短工作天數的趨勢與日俱增。

他表示：「這對我們的團隊來說是個激勵人心的時刻，也證實了Covid-19在標準工作方式的變革中起了催化作用。」

聯合利華表示，希望藉由提供更多彈性來增進員工生產力及福祉，並將改采新的計畫管理軟體，好讓過渡期更順利。

這項試驗的結果將由澳洲雪梨科技大學（University of Technology Sydney）評估，如果證實成效良好，可能擴展到聯合利華在全球各地的分公司。

班茲還說：「我們期盼與其他紐西蘭企業分享從這次試驗中學到的東西，希望能影響其他人反思自己的工作方式。」

© 2020 AFP