紐西蘭超市恐攻 總理：被IS鼓動極端分子遭擊斃

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（法新社威靈頓3日電） 紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，警方今天開槍擊斃一名已被警方掌握的「狂暴極端分子」，這名男子在奧克蘭（Auckland）一家超市持刀殺傷至少6人。

阿爾登在簡報會中表示：「一名狂暴的極端分子對無辜的紐西蘭人民發動恐怖攻擊。」

她指出，兇手為一名斯里蘭卡國民，已旅居紐西蘭10年，被列為嫌疑人約有5年時間。

她並說，受到武裝組織伊斯蘭國（IS）思想鼓動的男子，在開始發動攻擊的60秒內即遭擊斃。

阿爾登說：「這起事件很可惡、不應該，是由某個人而不是一名信徒發動，行為責任必須由他一個人承擔。」

這起攻擊案發生在奧克蘭近郊紐林恩（New Lynn）的Countdown超市。社群媒體上張貼的影片中，可以聽見現場一名女性說：「這裡有人拿刀…他有刀，有人被刺傷。」

一名警衛要求民眾離開這家超市，不久後即傳出約6聲槍響。

聖約翰（St John）救護車局透過聲明向路透社表示，6名傷患中有3人情況危急，1人重傷，另1人為中度傷勢。

目擊者在Countdown超市外向記者表示，他們看到幾個人遭到刺傷，倒卧地上。其他人則表示，他們逃出超市的過程中聽到幾聲槍響。

稍早在網路張貼的影片可見驚慌失措的購物民眾紛紛逃出超市、尋找掩護。

白人至上主義槍手塔倫（Brenton Tarrant）於2019年3月15日接連在基督城（Christchurch）2座清真寺發動攻擊，導致51人喪命後，紐西蘭一直對這類攻擊事件維持警戒狀態。

紐西蘭南島丹尼丁（Dunedin）市一家超市5月間也有4人遭刺傷。

© 2021 AFP