紐西蘭邊界緊閉 谷歌大亨照樣入境引爭議

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（法新社威靈頓5日電） 即使紐西蘭因疫情關閉邊界，非紐西蘭永久居民的谷歌共同創辦人佩吉日前卻能獲准入境，引起反對黨質疑。政府僅表示，佩吉有達到相關要求。據信，他是為了孩子醫療需求入境。

紐西蘭官員證實，儘管該國邊界關閉，谷歌（Google）共同創辦人佩吉（Larry Page）仍被允許入境，據報導是為了幫孩子尋求醫院治療。

這位億萬富翁的到訪招致紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）政敵的批評，要求政府解釋為何在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）旅遊限令下，他還能被允許入境。

紐西蘭移民局邊境與簽證業務主任霍格（Nicola Hogg）向法新社（AFP）表示，佩吉「達到相關要求」，因此得以獲准進入紐西蘭。「佩吉先生不是永久居民。公民身分是內政部事務。由於隱私權因素，若沒有隱私權豁免，我們無法進一步評論」。

霍格並未回應佩吉是否有依照入境規定隔離2周，也沒有回覆這趟行程的目的。據信這位億萬富翁在新冠病毒大流行期間，都住在斐濟（Fiji）周邊的小島上。

紐西蘭反對黨行動黨（ACT Party）呼籲總理阿爾登的政府對其造訪更加坦白。行動黨黨魁西莫（David Seymour）表示，「政府應該答覆為何億萬富豪谷歌共同創辦人佩吉能入境紐西蘭，而於此同時，許多絕望的紐西蘭人和分散的家庭卻過不了邊界」。

紐西蘭新聞網站Stuff引用熟識佩吉的紐西蘭企業家丁達爾（Stephen Tindall）說法指出，佩吉造訪紐西蘭是因為他的孩子需要醫院治療。丁達爾表示，佩吉一段時間前就已經離開紐西蘭了。

西莫表示，雖然他同情佩吉的狀況，但很多有類似狀況的人也是無法入境。「我必須跟他們說，『很抱歉，但你們入不了境，政府政策不允許』。困在海外且亟需返國的紐西蘭人應該得到答案」。

佩吉和布林（Sergey Brin）於1990年代成立谷歌，並被彭博（Bloomberg）列為世界第6大富豪，據報導擁有1210億美元財富。

© 2021 AFP