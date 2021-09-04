紐西蘭6個月來首宗死亡病例 慢性病9旬婦染疫逝

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（法新社威靈頓4日電） 紐西蘭今天通報6個月以來首例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關死亡案例，不過衛生當局表示，跡象顯示傳染力強的Delta變異株疫情獲得控制。

法新社報導，一名罹患其他慢性病的90多歲老嫗在沒有使用呼吸器或重症監護的情況下，昨晚在奧克蘭（Auckland）一間醫院過世。

這是紐西蘭今年2月16日以來首例染疫死亡病例，也是紐國迄今累計的第27例死亡病例。

當局表示，這名奧克蘭老婦人居家接觸一名確診者而染疫。奧克蘭為紐西蘭最大城，擁有約170萬人口。

紐西蘭自8月中出現6個月以來首例本土病例後，爆發新一波疫情，全國500萬居民展開封城生活。這波疫情累計782人確診，大多出現在奧克蘭。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，這起「令人極度難過的死亡病例，提醒我們正採取的防疫措施有多麼重要」。

她說：「我們的老年人與有其他慢性病的人，是染疫風險最高的人口，這是執行封城來阻斷傳播的理由之一。」

紐西蘭今天新增20人確診，疫情已從上周末高峰的84人開始趨緩。

© 2021 AFP