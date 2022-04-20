索中籤安全協議掀波 索羅門總理：我們有睜大眼睛

（法新社雪梨20日電） 索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）今天表示，索國當局在「睜大雙眼」的情況下與中國簽署一項具爭議的安全協議，但他拒絕透露何時公布相關內容。

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北京昨天證實已和索羅門群島正式簽署雙邊安全合作框架協議，引發美國和澳洲等索國盟邦強烈反彈，他們擔心這可能為中國在南太平洋取得軍事據點鋪路。

蘇嘉瓦瑞告訴國會，索、中兩國官員已於「幾天前」簽署這項協議，還說這是索國的「榮幸和特殊待遇」，但他拒絕告訴反對派領袖何時將公開雙方簽署的協議版本。

索羅門群島多年前曾公布與澳洲達成的雙邊安全協議。

上個月外流的中國版協議草案在太平洋地區引起震蕩，特別是草案內容允許中國在索羅門群島部署安全部隊和海軍船艦等措施。

協議草案的廣泛措辭，引發美國和澳洲一連串外交表態，力圖阻止索、中籤署安全協議，但最終並未成功。

蘇嘉瓦瑞說，與中國的協議「補足」了索羅門與澳洲的既有條約，他認為，索國若繼續維持現狀，將無法彌補「關鍵的安全漏洞」。

蘇嘉瓦瑞說：「讓我向各位保證，我們是在睜大雙眼、以我國利益為導向的情況下，與中國達成一項協議。」

他要求所有「鄰國、朋友與夥伴尊重索羅門群島的主權利益」。

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）今天批評索羅門群島「缺乏透明性」，且未與其他太平洋國家就這項協議進行磋商。

澳洲太平洋事務部長賽索嘉（Zed Seselja）上周代替潘恩訪問索羅門群島，要求蘇嘉瓦瑞不要簽署這項協議。

美國白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）與負責東亞和太平洋事務的國務院助卿康達（Daniel Kritenbrink）本周稍後將一同前往索羅門群島。（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）

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