索羅門總理指控少數人搗亂想推翻他

（法新社索羅門群島首都荷尼阿拉28日電） 索羅門群島爆發反政府示威，要求總理蘇嘉瓦瑞下台。蘇嘉瓦瑞今天表示，示威行動是少數惡意人士為推翻他而一手策畫，政府一定會向「煽動者」究責到底。

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延續3天的示威行動落幕後，蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）在向全國廣播的演說中表示：「非常明顯，最近的（示威暴亂）事件經過縝密計畫與精心策畫，企圖以毫無根據的理由將我拉下台。」

他強調：「我想告訴全國人民，政府一向全心全意，沒有什麼能影響我們。我們絕對不能、也永遠不會向少數人的邪惡意圖低頭。」

蘇嘉瓦瑞說，以首都中國城為中心的暴力事件造成2500萬美元（約新台幣7億元）的經濟損失。該國經濟受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情打擊後，如今又失去1000個工作崗位。

蘇嘉瓦瑞宣布，政府正制定重建計畫，以協助受損商家回歸正軌。

他也再度承諾，將針對身分不明的「煽動者」追究責任。「請大家放心，他們將面臨法律的全面反擊。隨着調查持續進行，政府已展開逮捕行動，後續還會有更多人被捕。」

索國警方先前表示，已有100多人因涉入暴亂相關活動而被捕。

在這個擁有80萬人口的太平洋島國，許多人認為蘇嘉瓦瑞政府非常腐敗，且嚴重受制於中國和其他外國利益。

示威過程中，滿腔怒火的民眾甚至直接鎖定蘇嘉瓦瑞本人與政府機構發動攻擊。在示威第3天（26日），蘇嘉瓦瑞一處位於首都荷尼阿拉（Honiara）倫加（Lunga）地區的私宅遭到示威者縱火。

本月24日，示威群眾也企圖闖入國會大廈並四處縱火，造成一間警局與國會附近一間小屋部分遭到焚毀，荷尼阿拉隨即開始實施宵禁。

© 2021 AFP