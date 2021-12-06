索羅門總理挺過不信任案 批台灣代理人幕後搞鬼

（法新社索羅門首都荷尼阿拉6日電） 南太島國索羅門國會今天對總理的不信任投票未過，讓總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）得以續任。他在全身而退後指控「台灣的代理人」策畫索國政、經、社會近日一切的動蕩與暴力。

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在蘇嘉瓦瑞領導下，索羅門群島2019年與台北斷交轉與北京建交。經過國會大半天冗長、火爆的激辯後，蘇嘉瓦瑞最後在32票不同意、15票同意下，成功自不信任案脫身。

朝野國會議員辯論期間就貪腐、政變與外國勢力介入等舌戰，激烈程度呼應日前首都荷尼阿拉的街頭暴力示威。上月底3天的騷亂讓荷尼阿拉的中國城遭嚴重破壞，造成至少3死與數十棟建築被毀，還得出動包括澳洲等鄰國的警察人員前來維持秩序。

今天的不信任案投票前夕，來自澳洲、斐濟、紐西蘭與巴紐等國的武裝部隊，協助索羅門在滂沱大雨的荷尼阿拉市中心設立檢查站，以防更多的動亂。

許多不滿蘇嘉瓦瑞的人都來自人口最多的馬萊塔（Malaita）省，當地居民認為他們未獲公平的資源分配，被中央政府所漠視，更對他2019年舍台北、就北京的外交轉向耿耿於懷；馬萊塔省長年與台灣關係密切。

蘇嘉瓦瑞表示，2019年索國轉與北京建交時曾有一場未遂政變，當時正是反對派與台灣密謀煽動暴亂。不過蘇嘉瓦瑞沒拿出確鑿證據。

66歲的蘇嘉瓦瑞在國會冗長辯論期間發表談話，稱「若要我下台，那也得透過法律程序與國會成員，絕不因台灣代理人叫囂施壓下辭職」。

© 2021 AFP