索羅門群島爆反政府示威 專家指地緣政治加劇危機

（法新社荷尼阿拉26日電） 索羅門群島首都荷尼阿拉近日出現反政府示威，澳洲官員今天說，澳洲維和人員已抵達當地，負責確保機場、港口等地的安全。

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索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）向外要求協助平息當地暴動，澳洲很快就在不到一天內派員前往部署。

澳洲內政部長安德魯斯（Karen Andrews）告訴「天空新聞網」（Sky News），澳洲派出約100名軍警到索國協助維護法治，昨天先遣23名澳洲聯邦警察，已抵達荷尼阿拉，今天還會再派50人左右。

專家認為，地緣政治競爭正促使這場危機惡化。

澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）太平洋事務學者索拉（Mihai Sora）說：「政治競爭不會在荷尼阿拉觸發暴動。但境外強權一些討好索國個別政治人物的舉動，對一個已很脆弱又易受影響的國家來說，又進一步破壞了穩定。」

索拉告訴法新社：「當然，當下情況也是COVID-19防疫限制措施和緊急狀態導致經濟困境擴大的結果之一。任何開發中國家在疫情來襲前就要面對種種壓力，疫情造成的健康和經濟衝擊只會雪上加霜。」

© 2021 AFP