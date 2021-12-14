索羅門警方逮捕反對領袖 在野指控政治動機

（法新社索羅門群島荷尼阿拉14日電） 南太平洋索羅門群島上月爆發造成死傷的暴亂，情勢動蕩，當地警方今天逮捕並指控帶頭的反對派領袖揆塔，而他的在野盟友指稱，警方此舉具有政治動機。

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法新社報導，聯合黨（United Party）黨魁揆塔（John Kwaita）昨晚於自宅被武裝警察逮捕，並遭控違反緊急防疫規定策動非法集會。

警方發言人告訴法新社：「警方已釋放這名已獲交保的嫌犯。」並說嫌犯「2022年2月將在荷尼阿拉中區地方法院（Honiara Central Magistrate）出庭應訊」。

索國上月底爆發反政府抗爭，首都荷尼阿拉慘遭劫掠與縱火，造成6700萬美元（約新台幣18億元）的損失，並且導致市區內的中國城區滿目瘡痍。

暴亂中至少3人喪命，大約200名由澳洲、斐濟、紐西蘭與巴布亞紐幾內亞組成的維和部隊，旋即進駐當地平息動蕩。

這場抗爭由反對總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）的在野黨發起，蘇嘉瓦瑞希望與北京的關係更緊密。

而索國人口最多的馬萊塔省（Malaita）多位領袖不滿蘇嘉瓦瑞的統治，他們要求更獨立自主並友台。

被捕的揆塔就是來自馬萊塔省，本月稍早針對蘇嘉瓦瑞的不信任案，他領導的兩位聯合黨黨籍國會議員投下贊成票，不過不信任案最終沒有通過。

肯尼羅瑞（Peter Kenilorea）是反對陣營的國會議員之一，他今晚告訴法新社，樂見他的政壇盟友獲釋，但堅稱揆塔被捕很「粗暴」。

他說：「我還是不禁覺得這些指控具有政治動機。」並說揆塔將反擊警方的控訴並「捍衛自己的清白」。（譯者：曹宇帆/核稿：陳正健）

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