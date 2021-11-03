索萊爾全壘打石破天驚 3轟打下世界大賽MVP

（法新社休士頓2日電） 勇士今天7比0轟垮太空人，以4勝2敗奪得世界大賽冠軍。今天把球轟出球場的索萊爾，系列賽一共揮出3支全壘打，被選為世界大賽MVP。

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美國職棒大聯盟MLB亞特蘭大勇士今天於客場對上休士頓太空人的世界大賽第6戰，靠索萊爾（Jorge Soler）3局上半飛出球場的特大號3分全壘打、史萬森（Dansby Swanson）5上的大號兩分炮、弗利曼（Freddie Freeman）7上的陽春彈，打得地主頭昏眼花，加上佛里特（Max Fried）繳出6局0失分的優質先發，與後援的馬切克（Tyler Matzek）、史密斯（Will Smith）聯手完封太空人，最終7比0拿下勝利。

此役贏球，勇士以4勝2負成績，繼1995年後再度奪下世界大賽冠軍，這是他們隊史第4座世界大賽冠軍。

賽後，索萊爾獲選為世界大賽最有價值球員（MVP），他在這次世界大賽6場比賽都有出賽，20個打數打出6支安打，其中有3支全壘打，一共掃回6分打點。

世界大賽一共揮出3轟的索萊爾，追平1957年的漢克阿倫（Hank Aaron）、1991年的隆尼．史密斯（Lonnie Smith）、1995年的克列斯科（Ryan Klesko）所創下的隊史紀錄，成為勇士在世界大賽揮出3支全壘打的史上第4人。

索萊爾這次在世界大賽的3轟，每一支都別具意義。

世界大賽第1戰，索萊爾成為史上第1個在世界大賽的1局上半，就揮出首打席全壘打的球員；第4戰他擊出世界大賽史上第4發代打全壘打，幫助勇士超前並獲勝；今天他在兩隊0比0僵持時，揮出飛出球場的特大號全壘打，開啟勇士贏球契機，並讓球隊最後順利封王。

索萊爾這次獲選為世界大賽MVP，是史上第2位有此殊榮的古巴球員。過去，同樣來自古巴的耶南德茲（Livan Hernandez），曾在1997年佛羅里達馬林魚奪冠時、獲選世界大賽MVP。

© 2021 AFP