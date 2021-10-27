索萊爾首局開轟杜瓦兩分炮 勇士世界大賽首戰勝太空人

（法新社休士頓26日電） 在索萊爾首局開轟、杜瓦3上補上兩分炮後，今天一路領先的勇士，最終在世界大賽首戰以6比2擊敗太空人。

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美國職棒大聯盟MLB今天進行7戰4勝制世界大賽的第1場比賽，此役亞特蘭大勇士在客場挑戰休士頓太空人，派出曾於2017年隨太空人奪冠的莫頓（Charlie Morton）先發，太空人則由美國聯盟冠軍賽第5戰先發8局只失1分的巴爾德斯（Framber Valdez）迎敵。

勇士這場比賽擔任指定打擊的開路先鋒索萊爾（Jorge Soler），在1局上半相中巴爾德斯一記93.7英里的伸卡球，大棒一揮將球擊成中左外野方向的首打席全壘打，讓球隊先馳得點，這讓他成為首位在世界大賽第一戰的1局上半揮出首打席全壘打的球員。1出局後阿比斯（Ozzie Albies）敲出安打後再盜上二壘，下一棒的萊里（Austin Riley）揮出中外野深遠的二壘安打，讓勇士2比0領先。

勇士2上再添1分，3上在羅沙里歐（Eddie Rosario）安打上壘後，杜瓦（Adam Duvall）揮出左外野方向兩分全壘打，讓球隊5比0領先，也把太空人先發的巴爾德斯打退場，他今天只投2局，被打出兩支全壘打在內的8支安打，丟掉5分都是自責分。

2下被一記強襲球擊中腿部的莫頓，3下三振首名打者後因傷退場，他今天投2.1局，有3個三振、2次保送，被擊出1支安打無失分。MLB官網稍後報導，經過X光檢查，莫頓右腿有骨折的情況，勇士宣布接下來的世界大賽，莫頓都將缺席。

4下1出局後，塔克（Kyle Tucker）揮出二壘安打，他在古利爾（Yuli Gurriel）敲安後站上三壘，並利用麥克考米克（Chas McCormick）的內野滾地球回到本壘，讓太空人追回1分，勇士則在8上靠高飛犧牲打拿下1分。

太空人8下首名打者阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）揮出三壘安打，稍後靠着隊友的內野滾地球跑回本壘得分，最終勇士以4之差擊敗太空人。

勇士左投明特（A.J. Minter）今天在3下臨危授命，接替莫頓上場投球，此役他投2.2局，送出3次三振，沒有任何保送，被擊出3支安打丟掉1分自責分，後續的傑克森（Luke Jackson）、馬切克（Tyler Matzek）、史密斯（Will Smith）都沒有失分。

世界大賽第2戰明天將繼續在太空人主場進行，勇士預計推出例行賽14勝7敗、防禦率3.04的佛里特（Max Fried）先發，太空人則由本季8勝3敗、防禦率3.62的厄基迪（Jose Urquidy）迎戰。

© 2021 AFP