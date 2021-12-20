索馬利亞乾旱1/4人口嚴重饑餓 聯合國籲即刻奧援

（法新社奈洛比20日電） 聯合國今天示警，東非的索馬利亞深為乾旱所苦，已連續3個雨季降雨不足，近1/4人口飽嘗劇烈饑餓，未來幾個月恐有30萬名5歲以下幼兒嚴重營養不良，數百萬人迫切需要糧食援助。

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聯合國表示，這場危機預計會持續惡化，將有460萬人在2022年5月前會迫切需要糧食援助，索馬利亞30多年來從未有連續3個雨季降雨不足的窘境。

聯合國一份聲明中表示，由於糧食、用水和放牧土地短缺，已迫使索馬利亞16萬9000人逃離家園，預計人數會在6個月內達到140萬。

近年來，自然災害已取代境內衝突，成為索馬利亞民眾流離失所的主要原因，這個飽受內戰蹂躪的國家是全球氣候變遷衝擊中首當其衝的國家之一。

聯合國索馬利亞人道事務協調官員阿布杜拉（Adam Abdelmoula）接受法新社訪問警告說，「完美風暴」正在醞釀，未來幾個月將有30萬名5歲以下兒童面臨嚴重營養不良的風險。

他說：「如果我們不及時幫助他們，他們就會死掉。」與此同時，聯合國呼籲各國提供近15億美元經費來幫助化解這場人道危機。

聯合國表示，到2022年，索馬利亞1590萬人口中，近半數約770萬人將需要人道援助和保護，一年間增加30%。

在索馬利亞，每10人就有7人活在貧窮線以下，乾旱摧毀了本已岌岌可危的生計，隨着農作物減產、家庭失去牲畜的同時，還得面對嚴重的通貨膨漲問題。

索馬利亞人道事務和災害管理部長迪里耶（Khadija Diriye）說：「如果沒有立即的人道援助，索馬利亞無論兒童還是成年人，很快就會開始死於饑餓。」（譯者：陳怡君/核稿：陳政一）

© 2021 AFP