索馬利蘭改選國會與地方議會 選民踴躍投票

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（法新社摩加迪休31日電） 位於東非的索馬利蘭共和國今天舉行國會與地方議會選舉，登記選民超過100萬人。當局表示，這次大選展現出動蕩的非洲之角有能力舉辦和平的民主選舉。

索馬利蘭的國會與地方議會改選，延宕多時終於登場，這也是全國與地方選舉首次合並舉行，據傳一些投票所外大排長龍。

總統阿布迪（Muse Bihi Abdi）與兩個在野黨的領袖在首都哈爾格薩（Hargeisa）投下選票，並呼籲大家要守秩序。

阿布迪在官方推特（Twitter）帳號上寫道：「索馬利蘭為和平而投票。這是我國人民與整個非洲之角（Horn of Africa）的榮幸。」

阿布迪的5年任期於2022年底結束，屆時才會舉行總統選舉。

索馬利蘭法定成人年齡為15歲。這次選舉，15歲以上選民將從近250名候選人中選出82席國會議員，還要從大約1000名候選人中挑出249席地方議員。

駐守哈爾格薩一處投票所的員警阿邁德（Dahir Ahmed）說：「這次選舉競爭非常激烈，投票率很驚人。民眾破曉前就開始排隊，熱情等待投票。維安很嚴謹…我們期待投票作業和平結束。」

索馬利蘭位於東非國家索馬利亞的西北部，30年前宣布從索馬利亞獨立，未被國際普遍承認。

但索馬利蘭有秩序的選舉和普遍投票權，與索馬利亞構成鮮明對比。現在索馬利亞虛弱的摩加迪休（Mogadishu）中央政府幾乎無法統合全國，已有50年沒舉行一人一票的選舉。

© 2021 AFP