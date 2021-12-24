結腸長腫瘤住院2周化療 足球巨星比利已出院

（法新社聖保羅23日電） 巴西足球巨星比利（Pele）結腸長了腫瘤，在住院2周進行化療後，醫院宣布他今天出院。

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法新社報導，位於聖保羅（Sao Paulo）的愛因斯坦醫院（Albert Einstein Hospital）聲明指出，現年81歲、被球迷昵稱為「球王」（O Rei）的比利「狀況穩定，他今年9月發現結腸長了腫瘤，將持續接受治療」。

比利9月4日動手術，住院休養了1個月，出院後仍持續接受化療。

這位足壇巨星年事已高，近年身體狀況不佳，已經很少公開露面。

原名為納西門托（Edson Arantes do Nascimento）的比利是史上唯一一位贏得3屆（1958年，1962年和1970年）世界盃冠軍的足球選手，被許多人視為歷來最偉大的球員。

比利1958年代表巴西與地主隊瑞典踢決賽時，靠着絕妙技巧攻進兩球，為巴西奪下首座世界盃冠軍，當時以17歲的年齡躍升國際足壇。

比利1977年退休，在此之前他踢進超過1000球。

比利12月9日在Instagram宣布，他將在醫院待「幾天」進行化療，但卻在醫院待了2周。

他告訴球迷：「別擔心，我準備好要過耶誕節假期了。」（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）

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