經查曾發動毒氣攻擊 敘利亞遭禁化武組織停權

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（法新社海牙21日電） 由於調查顯示，敘利亞當局曾發動毒氣攻擊，「禁止化學武器組織」會員國今天採取前所未有的作法，經表決取消敘利亞在這個組織享有的權利。

在法、英、美等國支持下，一項將敘利亞停權的提案在禁止化學武器組織（Organisation for theProhibition of Chemical Weapons, OPCW）的表決中，獲得所需的2/3多數票支持通過。

禁止化學武器組織在荷蘭海牙總部召開會員國大會，主席崔賀（Jose Antonio Zabalgoitia Trejo）說：「依據表決結果，大會通過了決議草案。」

OPCW官員表示，禁止化學武器組織193個會員國中有136國參與表決，其中87國贊同提案，包括敘利亞、俄羅斯、中國與伊朗等15國反對，另34國棄權。

通過提案是為了因應OPCW去年的調查結果，即敘利亞空軍2017年曾使用沙林神經毒氣與有毒氯氣對拉塔梅納村（Latamenah）發動了3次攻擊。

敘利亞被取消的權利包括，在全體會員國年會與OPCW執行理事會的投票權，參與執行理事會的選舉，或是在OPCW擔任職位。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）

© 2021 AFP