經歷長考 馬修麥康納現階段不參選德州州長

（法新社洛杉磯29日電） 52歲的奧斯卡影帝馬修麥康納（Matthew McConaughey）28日宣布，他「現階段」將不會參選德州州長。數個月以來，有關他將踏入政壇的傳言甚囂塵上。

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馬修麥康納考慮涉足政治的消息令許多自由派人士振奮，尤其是因為德州共和黨籍州長艾波特（Greg Abbott）今年5月簽署具有爭議的「心跳法案」（heartbeat bill），禁止在偵測到胎兒心跳後執行墮胎。

馬修麥康納在發佈於網路的影片中說：「身為在德州小城鎮尤瓦爾迪（Uvalde）長大的單純孩子，我從來沒想過某天會成為政治領袖可能人選。」

「思考走上這條路令人感到謙遜且振奮，但這也是一條我現階段選擇不走的道路。」

民調顯示，比起民主黨前總統參選人、本月稍早宣布參選州長的歐洛克（Beto O'Rourke），馬修麥康納擊敗現任州長艾波特的勝算更高。

艾波特將於2022年11月選舉爭取第3任期，登記參選於12月13日截止。

馬修麥康納本月稍早曾對法新社表示：「正在討論參選州長，這是有可能涉足的領域。」他沒有宣布要代表哪個政黨。

馬修麥康納1969年生於德州，代表作包括電視劇「無間警探」（True Detective），以及電影「星際效應」（Interstellar）、「下流正義」（The Lincoln Lawyer）等，他曾以「藥命俱樂部」（Dallas Buyers Club）獲得奧斯卡金像獎最佳男主角獎。

© 2021 AFP