經澳洲遊說 UNESCO暫不將大堡礁列為瀕危

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（法新社布里斯本23日電） 經過澳洲遊說，擔心氣候變遷加速破壞大堡礁（Great Barrier Reef）珊瑚生態系統的聯合國教科文組織，同意暫時不把該處列入瀕危世界遺產名單中。

聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）世界遺產委員會上個月建議將大堡礁列為「瀕危」，引發澳洲反彈。

為了避免大堡礁這片每年吸引約500萬人前往、創造出7萬個工作機會的度假勝地被貼上這個令人尷尬的標籤，澳洲環保部長李伊（Sussan Ley）在最近幾周前往10多國遊說尋求支持。

李伊向有21個成員國的世界遺產委員會保證，澳洲已在致力因應氣候變遷，這也是委員會初步建議中，許多關鍵要素之一。

不久之後，委員會成員同意讓澳洲在明年2月以前，提供有關珊瑚礁狀況的最新報告，屆時再投票決定是否把大堡礁列為瀕危。

這樣的作法遭到環保團體批評。綠色和平澳洲分部（Greenpeace Australia）執行長瑞特（David Ritter ）表示：「這是近代史上其中一個最諷刺遊說行動的勝利。」

瑞特說：「這不是一項成就，而是澳洲政府恥辱之日。」

© 2021 AFP