經濟崩盤 黎巴嫩民眾不畏滅頂偷渡找活路

（法新社黎巴嫩的黎波里10日電） 黎巴嫩因陷入嚴峻經濟危機的困境，不再只是敘利亞難民及其他外國移民前往歐洲的跳板，就連絕望透頂的黎國民眾如今為尋求改善生計，也冒着滅頂於地中海的風險出走。

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越來越多人離開遭逢經濟危機重創的黎巴嫩，伊布拉欣（Ibrahim）若非靠由海路偷渡非法移民到歐洲聯盟賺了大錢，或許也會加入出走潮的行列。

這位現年42歲的人口販子不願透露真實姓名，他穿着連身帽T戴着防疫的外科手術口罩，在北部城市的黎波里（Tripoli）告訴法新社：「若我不是干這行，我大概也會走吧，就像其他人一樣，也許我會拜託某個人把我偷渡出去。」

伊布拉欣辯稱，雖然自2019年以來把約莫100個黎巴嫩民眾偷渡到歐洲沒啥好誇口的，但是幫助同胞是種美德。

聯合國難民署（UNHCR）統計，去年元月至11月期間，至少1570人乘船或是打算坐船走海路偷渡離開這個濱地中海國家前往歐洲，當中包括186個黎巴嫩國民。

他們當中大多數人期盼抵達歐盟會員國賽普勒斯，這個地中海島國與黎巴嫩相距175公里。

現年34歲的穆沙（Bilal Moussa）是3個孩子的爸，他坐在的黎波里的海灘，望着去年11月差點兒吞沒他的海浪，深吸一口菸說，還想再試一次。

穆沙表示：「對我個人還有我的孩子們而言，這裡毫無指望。」他原本是超市的員工，但辭職了，因月薪55美元還不夠支付他的通勤費用。

去年9月，穆沙決定走海路到義大利，他把車賣了，並向友人借貸1500美元，因為這次偷渡得花費4000美元。

他11月19日動身，甚至沒跟太太說，帶着簡單行李，告別故鄉丹尼耶縣（Dinniyeh）。

當他抵達位於的黎波里的會合點，發現同行的約莫有90人，除了15個巴勒斯坦人和10個敘利亞人，其餘跟穆沙一樣都是本地人。大家爭相爬上一輛卡車，這是搭載大夥兒前往卡拉蒙鎮（Qalamoun）的交通工具，而他們將從卡拉蒙啟程前往義大利。

穆沙回憶：「當時上船的有35個孩童，大約20人是婦女。」偷渡船全長18公尺，航行兩小時後，一艘海軍艦艇追上來，並下令船長返航。

由於巡邏艇一波又一波的尾流，這艘超載的偷渡船開始進水，但船長加速前進，並且經過1小時的驚險追逐後擺脫了巡邏艇的尾隨，但險象環生的時刻才要開始，當時夜幕低垂，躲過海軍艦艇追逐的這艘船卻發動機故障並開始下沉。

驚慌失措的偷渡客把隨身行李及油箱往海里丟，穆沙與其他人聯絡家鄉的親友求援，數小時後終於獲救。一艘黎巴嫩的軍艦駛抵並拖曳他們回到岸邊，所有人在那裡被盤問後獲釋。

人口約莫600萬的黎巴嫩曾享有中東瑞士及中東明珠的美譽，如今這個國家就像一艘沉沒的破船，窮於應付前所未見的金融危機。世界銀行（World Bank）說，這種危機的嚴重程度通常戰時才有。

貨幣重貶，民眾購買力一蹶不振，如今當地每月最低工資相當於22美元（約新台幣609元）。

穆沙說：「我覺得很失落，因為我回來了，因為我沒成功。但是我還是會離開的…除了走海路（偷渡），我們沒有生路。」

© 2022 AFP