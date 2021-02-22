經濟復蘇利多不敵通膨疑慮 亞股跌多漲少

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（法新社香港22日電） 亞洲股市今天跌多漲少，主要因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增感染病例下滑和更多關於疫苗的好消息，不敵市場對於股價過高以及通貨膨脹的疑慮。

美國總統拜登（Joe Biden）大型財政刺激措施下月料通過，也讓市場持續抱持信心，上周公布的一連串製造業和服務業數據也顯示美國和歐洲經濟沒預期糟。

股市過去幾個月來的漲勢似乎暫歇，投資人擔心股價可能已有點泡沫化。

市場越來越擔心預期的經濟復蘇和拜登的振興方案將刺激通膨攀升，恐迫使美國聯邦準備理事會（Fed）開始逐步收緊寬鬆的貨幣政策，以及處於歷史低檔的利率。低檔利率是近一年來市場漲勢的重要關鍵之一。

Axi亞太市場策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「拜登政府依舊強調國會必須通過大型財政刺激方案，而對近來公布的強勁經濟數據淡化處理，眾議院本周將對規模超過1.9兆美元的振興方案進行表決。」

「但時機決定一切，下一階段的通貨再膨脹將越來越依靠經濟增長的持續復蘇…而與此同時，也讓聯準會越接近坦承貨幣政策正常化的時間即將來到。」

第一阿布達比銀行（First Abu Dhabi Bank）分析師巴拉德（Simon Ballard ）警告，股市越大漲「越令人憂心」。

然而，萬達（OANDA）資深市場分析師海利（Jeffrey Halley）說，美債殖利率仍低於疫情前的水準。升至1年來高點，「不是什麼壞事」，因為這代表經濟好轉

上海股市領跌亞股，上證綜合股價指數收盤跌1.45%，香港恆生指數收盤跌1.06%，首爾股市收跌0.90%，雪梨股市收跌0.19%。日經指數收盤則是小漲0.46%，台北股市收漲0.42%，新加坡股市收漲0.14%。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

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