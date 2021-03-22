經濟復蘇希望籠罩通膨陰影 亞股跌多於漲

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（法新社香港22日電） 亞洲股市今天繼續在多空交戰下震蕩，收盤走勢分歧。其中一派投資人對經濟抱持樂觀展望，另一派則擔憂經濟復蘇將刺激通貨膨脹升溫，並可能導致利率調高。

全球股市經歷一年走揚後，漲勢顯得後繼無力。賣壓來自公債殖利率頻攀升，暗示未來借貸成本可能上漲。而美國公債殖利率之所以勁揚，原因是投資人預期經濟強勁復蘇及大規模政府支出，將點燃通膨之火，而預先拋售公債。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（JeromePowell）和美國財政部長葉倫（Janet Yellen）在內的一些高級官員雖已再三保證，通膨率升高很可能只會是暫時現象，且央行將採取一切必要行動來防止通膨失控，但仍無法令市場恐慌情緒消散。

加上今天發布的一項調查顯示，近半數美國經濟學家預期，聯準會將在明年把利率從史上最低點調升；另有近1/3的受訪經濟學家認為，升息時間很可能在2023年。這些反映出聯準會安撫交易商疑慮所面臨的難度。

另一方面，儘管英國和美國正加速推展2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種計畫，但投資人對於歐洲疫情越來越擔憂，因為當地疫苗接種進度遲緩，且法國和德國等主要國家新增確診病例又攀升，導致恢復封鎖措施。

安保資本投資公司（AMP Capital Investors）分析師穆西納（Diana Mousina）表示：「市場顯然懷疑聯準會未來3年內能否讓利率維持在目前水準。我們認為在通膨疑慮下，美債名目殖利率短期將朝2%甚至更高攀升。且市場很可能擔憂，利率上升是持久走勢，而非短暫情況。」

東京股市今天收盤重挫2.1%，因日本車用晶片大廠瑞薩（Renesas）的一座主要工廠失火停工，影響重要汽車零件供應，包括豐田（Toyota）、本田（Honda）和日產（Nissan）等車廠股價應聲下跌，拖累大盤。

香港股市今天收低0.4%，首爾股市收跌0.1%，新加坡股市收低0.2%，威靈頓股市收挫1.5%，雅加達、馬尼拉和吉隆坡股市也全數收黑。

但上海股市今天收漲1.1%，雪梨和台北股市皆收高0.7%，曼谷股市也收紅。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP