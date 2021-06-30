經濟復蘇樂觀 亞股漲多跌少

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（法新社香港30日電） 儘管全球各地2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增病例攀升令外界擔憂，但投資人受到經濟強勁復蘇樂觀氣氛激勵，驅使歐洲和美國股市昨天收高，帶動亞洲股市今天收盤漲多於跌。

美國生技公司莫德納（Moderna）宣布旗下COVID-19疫苗對Delta變異病毒株具有防護力後，疫苗接種計畫帶來的利多行情也注入新力量。Delta病毒已在全球迅速擴散，在新增確診病例中所佔比例持續升高。

美國公布6月消費者信心衝上疫情時期最高水準，美股標普500和那斯達克指數昨天應聲收在歷史新高點，為亞股交易商帶來強健指引。

美國經濟評議會（The Conference Board）公布的月度報告顯示，美國民眾對於經濟和個人就業的展望越來越樂觀，暫時拋開對物價上漲的擔憂。

牛津經濟公司（Oxford Economics）經濟學家克拉契金（Oren Klachkin）表示：「病毒傳染數低、疫苗接種及經濟擴大解封，使得消費者信心增加許多。」

投資人樂觀情緒為美國本周將公布的其他重要經濟數據帶來好兆頭，包括製造業和服務業活動數據，以及7月2日將揭曉的重要6月就業報告，後者將讓外界一窺全球最大經濟體美國的最新概況。

不過，儘管市場展望普遍樂觀，但交易商持續注意傳染力較強的Delta變異株擴散情況。這支病毒株最早在印度出現，目前正造成全球感染率大增，迫使從澳洲、亞洲到歐洲及南美洲部分國家再度實施封鎖措施。

上海、雪梨、首爾、新加坡、威靈頓、台北和雅加達股市今天全數收紅，但東京、香港、曼谷、吉隆坡、馬尼拉和孟買股市收黑。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP