經濟復蘇派和通膨疑慮派交戰 亞股漲跌互見

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（法新社香港2日電） 股票交易場上擔憂通貨膨脹升溫的陰影揮之不去，導致投資人採取謹慎態度，加上美國股市昨天走勢乏力，未能帶來支撐，亞洲股市今天收盤各有漲跌。

儘管目前仍有一些國家在和2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情奮戰，但隨着疫苗接種計畫推動及全球部分地區逐漸恢復常態生活，股市交易商普遍看好全球經濟將以充分強勁力道反彈。

國際油價也應聲上漲，帶動能源類股價格攀升；但股市大盤仍難以延續近期漲勢。分析師指出，美國新增就業人口復蘇速度緩慢，影響投資人信心。

儘管美國企業紛紛恢復營運和重新僱用人力，但觀察家表示，若干因素造成許多美國人尚未返回就業市場，包括對疫情依舊擔憂，加上又有政府發放現金。後者包括在今年稍早所通過美國總統拜登（Joe Biden）的振興方案。

美國外彙經紀商安達（OANDA）分析師莫雅（Edward Moya）說：「投資人目前並未放棄美國經濟成長例外論的交易模式，但對於美國勞動市場迅速復蘇的樂觀看法正在消退，這可能影響華爾街對美國消費市況的評估。」

有鑒於此，投資人將密切關注本周稍晚將公布的美國5月新增就業人口數據。4月數據曾令市場大大失望。

但若5月數據優於預期，也可能不利市場信心，因為這恐怕會加深投資人長期疑慮，擔心經濟強勁復蘇將刺激物價飆漲，迫使美國聯邦準備理事會（Fed）減碼超寬鬆的貨幣政策。

東京股市今天收盤上漲0.5%，雪梨股市勁揚1.1%，馬尼拉股市更因菲律賓傳出打算鬆綁部分防疫限制而大漲3.2%，首爾、台北、吉隆坡和雅加達股市也都收紅。

然而，香港股市收盤下跌0.6%，上海和新加坡股市皆收挫0.8%，威靈頓、曼谷和孟買股市也全數收黑。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP