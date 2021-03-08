經濟復蘇跡象不敵通膨疑慮 亞股多收跌

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（法新社香港8日電） 儘管美國最新公布的就業數據超乎預期，加上聯邦參議院通過拜登（Joe Biden）政府規模龐大的振興方案等正面消息，仍不敵徘徊不去的通膨疑慮，亞洲股市今天跌多漲少。

中國周末公布的經濟數據顯示，1、2月出口增幅超乎預期，意味着受到疫情重創的全球貿易再度活絡，顯示全球經濟重返常軌。

然而，這些消息都助長通膨飆升的疑慮，而通膨攀升恐迫使美國聯邦準備理事會（Fed）和其他國家的央行緊縮超寬鬆的貨幣政策。股市過去一年來的漲勢正是拜超寬鬆貨幣政策之賜。

摩根資產管理公司（JP Morgan Asset Management ）全球策略長凱利（David Kelly）說：「美國聯邦政府和聯準會在金融大危機之後，似乎從企圖重新刺激經濟升溫的經驗汲取教訓。」

「目前的經濟已是意外溫熱，在十分積極的政策協助下，經濟可能從現在起快速加溫。關鍵仍在於他們是否有能力和紀律，在通膨攀升，還有經濟過熱前，將政策降溫。」

港股恆生指數收跌1.9%；上海綜合股價指數收挫2.30%；日經225指數收跌0.42%；台北股市收跌0.22%，首爾股市收挫1%。新加坡股市則是上漲1.90%；雪梨股市收漲0.43%；吉隆坡股市也收高0.73。

安山資本（Amber Hill Capital）資產部董事黃志陽（Jackson Wong）說：「在殖利率持續攀升，投資人轉趨謹慎下，獲利了結賣壓尚未結束。」

© 2021 AFP