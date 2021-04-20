經濟復蘇 能源總署估今年碳排增幅史上次高

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（法新社巴黎20日電） 全球領袖視訊氣候峰會將在22日召開，國際能源總署今天警告，隨着全球經濟從疫情復蘇，會導致氣候變遷的二氧化碳排放量今年成長幅度將成為史上次高。

國際能源總署（IEA）在年度「全球能源評論」（Global Energy Review）報告中估計，今年二氧化碳排放量將新增近5%，達到330億噸，大幅扭轉去年碳排減少趨勢，全球經濟因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）肆虐而停滯。

儘管二氧化碳排放量預計將保持低於2019年水準，但能源總署預估全球能源需求將超過2019年的水準，天然氣和煤炭需求都將高於疫情前水準。

國際能源總署執行董事比羅爾（Fatih Birol）在聲明中說：「由於電力業煤炭需求回升，今年全球碳排放量可望增加15億噸。」

他說，美國總統拜登將在22到23日召開全球領袖視訊氣候峰會，這是各國將於11月在格拉斯哥（Glasgow）舉行的聯合國氣候變遷大會前承諾立即採取行動的關鍵時刻。

比羅爾說：「除非世界各國政府迅速採取行動開始減排，否則我們很可能會在2022年面臨更惡劣情勢。」（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）

© 2021 AFP