經濟現狀是好是壞 Fed主席與美財長解讀大不同

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（法新社華盛頓30日電） 美國財政部長梅努欽與聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾12月1日將在國會發表證詞，根據今天提前披露的內容，兩人對於美國歷經疫情衰退後的經濟現狀，有着不太一樣的解讀。

梅努欽（Steven Mnuchin）將盛讚國家的復蘇，鮑爾（Jerome Powell）則警告經濟仍存在不確定性；兩人都提到就業機會增加這方面的進步，鮑爾另點出新疫苗或將問世讓人充滿希望，但仍須小心謹慎。

由於拜登政府明年1月就將上台，梅努欽任期只剩最後幾個星期。

鮑爾準備在參議院銀行委員會（Senate Banking Committee）發表的證詞說到：「包括國內和國外的病例在內，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新病例增加讓人憂心忡忡，或許也顯示了未來幾個月將充滿挑戰。」

「直到大家有信心能再安全地從事廣泛的活動之前，經濟都不可能完全復蘇。」

梅努欽則讚揚2.2兆美元的「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」（CARES Act）有助刺激僱用、讓失業率降至6.9%；但疫情導致2000多萬個工作流失，目前只有半數重新恢復，梅努欽也坦承，「我們得讓所有美國人重返工作崗位，才算完成職責」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP