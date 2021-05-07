經濟需求帶動銅價創新高 亞股漲跌互見

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（法新社香港7日電） 全球經濟強力復蘇，帶動主要大宗商品需求勁揚，銅礦和鐵礦砂價格今天觸及歷史新高，但也加深通貨膨脹和升息疑慮。投資人等待美國今天將公布4月就業報告，亞股收盤走勢分歧。

隨着美國和中國帶領全球主要經濟體走出去年疫情封鎖低谷，產業界正加速生產，導致原物料價格不斷攀漲。

其中，因許多產品都用得到、而被視為全球經濟狀態一大指標的銅礦，今天終於突破站上每公噸1萬200美元新高價。

鐵礦砂價格也衝上每公噸205美元的歷史高點，反映大宗商品價格普遍漲勢，包括木材、錫、培根和糖的價格全都勁揚。

然而，這使得外界更加擔憂全球通膨升溫。許多專家已警告，這可能迫使各國央行減碼超寬鬆貨幣政策，而過去一年多世界股市多頭行情正是受這類政策加持。

市場目光如今放在今天稍晚將公布的4月美國就業數據，這將是全球最大經濟體美國經濟現況的最新指標。

美國昨天才公布，上周初次申請失業給付人數降至2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發以來最低紀錄，且人數優於預期。消息激勵美國股市道瓊指數昨天收在歷史新高，那斯達克指數也中止連4天跌勢。

E*Trade Financial分析師羅文加特（MikeLoewengart）指出：「申請失業給付人數觸及疫情時代低點，（投資人）對（美國）整體就業市場情況的預期也…升高。」

亞洲股市今天尾盤無力延續早盤上揚力道，收盤漲幅縮小或翻黑。東京股市收高0.1%，首爾股市收漲0.6%，雪梨股市收高0.3%，台北股市勁揚1.7%，新加坡股市收漲0.9%，曼谷、吉隆坡和孟買股市也收紅。

但上海股市收盤下跌0.7%，香港股市收低0.1%，威靈頓、馬尼拉和雅加達股市皆收黑。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP