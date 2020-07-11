特朗普：美中關係嚴重受損 未考慮第二階段協議

美國總統特朗普7月10日在受訪時表示，由於受到新冠肺炎疫情等因素影響，美中兩國關係“嚴重受損”。隨後當記者問及這是否意味着兩國之間“第二階段”貿易協議已胎死腹中，他則回答指，目前考慮的事情繁多與中國的“第二階段”貿易協議並非優先。

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特朗普當天在乘坐“空軍一號”專機前往佛羅里達州時接受記者提問。在談到對華關係時，他指出，“與中國的關係已經嚴重受損。他們本可以阻止瘟疫，他們本可以阻止。他們沒有這麼做。”

隨後記者追問，美中當下關係緊張是否意味着兩國間的“第二階段”貿易協議不會發生，特朗普回答說，現在需要考慮的事情很多，並沒有在想這一事情。自湖北武漢今年1月暴發新冠肺炎疫情後，隨着病毒的地蔓延美國成為了全球確診患者最多的國家，到目前有近330萬美國人確診。

疫情和相關的隔離措施給美國經濟帶來的打擊也是歷史性的，上周仍有超過130萬美國人申請領取失業救濟金。該國失業人數雖下降了70萬人，但仍有1800萬人之巨。為此，特朗普曾在5月中旬和6月初分別通過接受採訪和推特的平台，一度揚言不排除與中國“斷絕整個關係”的可能性，並稱“如果我們這麼做了會發生什麼？我們會省下5000億美元。”