日本擬邀請台積電等全球芯片製造商赴日建廠

日本《讀賣新聞》7月19日報導指，日本政府正考慮邀請全球芯片代工龍頭企業台積電與其他海外芯片製造商，與日本國內的製造商和研究機構建立合作夥伴關係，盼望帶動日本國內的芯片行業發展。

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報導稱，由於先進芯片技術已成為國家安全問題的焦點，日本政府希望運用全球芯片製造商的專長，來重振其國內差人一截的芯片產業。日本政府計畫在未來數年向參與該項目的海外芯片廠商提供數千億日圓（約數十億美元）的資金。路透社的跟進報道指出，《讀賣新聞》的報道未引述消息來源，也未提供計畫日程表。台積電於周日當天未立即回複電郵置評，日本工部省也沒接電話。

全球最大的芯片代工製造商台積電曾於今年5月公布計畫，將斥資120億美元在美國亞利桑那州建設和運營一家製造5納米芯片的工廠。由於美國總統特朗普致力讓全球科技供應鏈及製造業重回美國，台積電的這一決策被標榜為特朗普政府的一大勝利。

相關報道顯示，台積電在2020年第一季56%的營收來自北美，22%的營收來自中國。但在美中貿易衝突之際，它卻不得不面臨在兩國之間“選邊站”的考驗，台積電創辦人在去年11月就形容，台積電就是“地緣策略家必爭之地”。美國雖然也有自己的芯片廠--美國國內最先進製程技術的英特爾，但其目前無法像台積電一樣能用7納米丶5納米以下的先進製程量產芯片，且英特爾多以製造供給自家品牌為主，並非像台積電一樣專為芯片設計公司代工。