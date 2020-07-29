中銀證券：中國的銀行應為美國採取金融制裁作準備

針對近期美國是否會將中國踢出SWIFT（環球銀行間金融電訊協會）體系引發的市場熱議，中國銀行旗下投行--中銀證券7月28日發表研究報告稱，最近發生的關閉和硬闖中國駐美領館的事件表明，不排除美國做出非理性的事情，尤其是可能針對中資銀行個體實施金融制裁。報告認為，北京當局和中資銀行需要提前做好思想和措施上的準備。

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據了解，SWIFT是一個國際銀行間收付信息電文標準制定及其傳遞與轉換的會員制專業合作組織，總部設在比利時的布魯塞爾。該組織會員單位已經從最初的6家歐洲銀行擴展到其他金融機構、金融交易所以及大型企業集團等，覆蓋全球200多個國家和地區，會員單位超過1.1萬家。其中，中國銀行於1983年加入SWIFT，成為其第1034家會員。之後，越來越多的中國機構加入，中國成為SWIFT越來越重要的業務來源，得到越來越高的重視。自其1973年註冊成立以來，經過數十年發展SWIFT已經成為全球最重要的國際收付電訊傳送與交換處理體系，成為最重要的國際收付清算體系的基礎設施（信息通道），對支持國際收付清算，進而支持國際經貿往來和金融交易的發展，發揮着非常重要的作用。

當下國際收付清算體系主要包括兩大部分：一是各國自己主導的，主要運行本國貨幣的資金清算體系，如CHIPS、CIPS等。二是各國統一共享的國際收付電訊運行體系，如SWIFT。二者相輔相成、緊密聯繫，缺一不可。其中，國際收付電訊體系屬於基礎設施，要建立和管理一套覆蓋全球、廣泛連接、高效服務海量用戶的收付電訊體系是極其不容易的，能夠共建共享一套國際收付通訊基礎設施，對世界各國和廣大用戶總體而言是最經濟的選擇。分析人士指，不加入SWIFT，就很難開展國際收付清算業務，至少在效率、成本和安全性等方面都可能深受影響。近些年來，實施金融制裁，特別是阻斷被制裁對象的美元國際收付，甚至要求SWIFT進行除名等，也成為美國日益重視和強化運用的重要戰略工具。其中，朝鮮、伊朗和2014年出兵吞併克里米亞的俄羅斯都曾中招。

據路透社的報道介紹，中銀證券對此建議，中國可採取參考SWIFT報文格式推動內地與港澳之間跨境收付使用獨立的報文系統，適時制定頒布中國的“阻斷法”，特殊情形下考慮外彙調控貨幣換錨等宏觀層面上的措施。在微觀層面上，北京需要加強輿情監測並擬定應對預案，加大反洗錢力度，維護和發展海外非美元清算行代理行關係，引導境內企業減少美元計價結算等。該報告認為，若僅僅是美國單方面發起制裁，美國會傾向於使用CHIPS，限制使用SWIFT很可能是在西方聯合制裁的情況下才會發生。

報告稱，“如根據《香港自治法案》的相關內容，有可能禁止其在美國管轄範圍內與任何金融機構進行信用轉讓或支付，禁止任何美國人投資或購買相關機構的股權和債券，利用CHIPS切斷其使用美元、參與美國金融系統進行交易等。”美國總統特朗普在7月14日簽署了《香港自治法》，其要求美政府制裁協助侵犯香港自治權的中國官員和相關人士，與他們有生意往來的金融機構也會受到懲罰。中銀證券的報告指出，另不排除美國以打擊洗錢、恐怖主義、販賣武器和毒品等名義，制裁個別中資銀行，乃至將其從SWIFT系統除名。該報告建議，推動內地、香港、澳門三地的跨境收付利用CIPS專線報文（或開發新的報文系統），以減少對美的國際支付信息暴露。至於由此造成的全球國際支付信息的數據缺口，可與SWIFT系統建立總量信息交換機制。

據悉，人民幣跨境支付系統（CIPS）是中國央行組織開發的獨立支付系統，為境內外金融機構人民幣跨境和離岸業務提供資金清算、結算服務。目前SWIFT+CIPS+CNPAS（中國現代化支付系統）構成了人民幣跨境支付清算體系。其中，部分交易用CIPS專線而不走SWIFT。該報告還稱，在上世紀五十年代，美國司法部調查國際油氣卡特爾時，英國、荷蘭、法國、意大利等國政府就曾發布命令，禁止本國當事人提交文件。去年5月，美國加強對古巴的制裁後，法國曾表示使用歐盟的“阻斷法案”在內的一切措施，以保護法國僑民和法國企業在古巴的合法經濟活動和投資。

報告建議，北京可適時制定頒布中國的“阻斷法”，“宗旨十分明確，就是不承認美國單邊法律對於其他國家企業的適用性，通過立法方式打破美國單邊制裁的有效性”；為更好提高阻斷法案的實施效果，中方還可以在具體執法過程中，加強同其他國家和地區的協調和合作。報告提出，中國可擴大境內外幣支付系統（CFXPS）使用範圍。該系統由中國央行2008年4月推出，境內金融機構可以通過該系統完成外幣清算，外彙資金畫轉完全在境內完成，免受貨幣發行國監控。不過，這一措施被指仍無法規避美方行使“長臂管轄權”進行的連帶制裁。目前身在加拿大被控參與華為在伊朗的子公司違反美國對伊制裁，及向銀行欺詐的華為首席財務官孟晚舟就受到了美方的金融和政策限制。