微軟據報調整計畫 擬收購TikTok全球業務

英國《金融時報》8月6日援引5名消息人士的話報道指，微軟計畫收購抖音國際版TikTok的全球業務，包括其在歐洲和印度的業務。

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微軟曾於上周日表示，正與TikTok母公司字節跳動進行談判，其目標是在9月15日之前收購TikTok，包括其在美國、加拿大、澳大利亞和新西蘭的業務。但多位知情人士周四透露指，與此同時，微軟也計畫收購TikTok在所有運營國家的業務，即包括歐洲和印度的業務。值得注意的是，TikTok並沒有在中國運營，在中國市場提供的是TikTok的“姊妹應用”抖音。2名知情人士還表示，針對該收購交易，微軟高管也在與中國相關部門保持聯繫，以確保避免在華盛頓和北京的較量中中招。一名接近微軟的知情人士還否認了該公司為達成收購案正討論將中國境內資產互換的傳言。

對於這一最新進展，有分析人士稱，微軟調整收購計畫，表明雙方（微軟與字節跳動）的談判仍處於初級階段，儘管他們希望在9月15日之前敲定交易。一位接近 字節跳動亞太運營的人士稱，微軟之所以想收購TikTok全球業務，是因為很難將人力資源等後台職能分開，並確保一個國家的TikTok用戶在被轉移到另一個國家時，仍能繼續使用該應用。

美國總統特朗普曾於周一表示，“購買全部資產可能比購買30%的資產更容易”。他還稱，無論是誰買下TikTok，都必須向美國財政部支付“可觀的”費用。有業內人士稱，任何最終的交易，都可能採取多種形式進行。該人士強調了一系列阻礙該交易的障礙，包括價格。

另一位相關人士介紹稱，考慮到參與討論的利益相關者眾多，包括政府和字節跳動的小股東，討論就像是“多維國際象棋”。分析人士認為，即使該交易涵蓋所有國家業務，也不能解決將TikTok的技術從字節跳動中分離出來可能面臨的巨大挑戰。據員工們稱，在談判開始之前，字節跳動曾試圖將中國和世界其他地區的數據和算法分開。

知情人士稱，微軟討論過增加一項協議，根據該協議，微軟將有一年時間將TikTok從其中國母公司中分離出來，並解決美國政府對TikTok生成的數據安全的擔憂。但兩位密切關注會談情況的知情人士指出，很難滿足該時間表。其中一人甚至表示，可能需要5年至8年的時間才能完全分離該軟件。印度是TikTok在全球的最大市場，根據第三方Sensor Tower的數據統計，這一應用程序在印度的下載量超過了6億5千萬次。但由於中印6月中旬爆發的邊境衝突，TikTok的使用已遭印度政府禁止。

如若微軟能夠按時如願完成對TikTok全球業務的收購，這或將幫助民族情緒激昂的印度考慮對該引應用的解禁。一名接近字節跳動印度的消息人士稱，微軟正在與TikTok印度進行接觸，如果相關的收購案成功，字節跳動可以將TikTok印度出售給外資投資者或印度本土的買家。字節跳動則將向收購方出售運營許可證並與其互分營收。與此同時，一名接近字節跳動的消息人士稱，其與微軟進行的收購談判對象僅包括微軟上周日提到的國家。微軟的一名發言人則拒絕對此加以評論。

與此同時，微軟收購TikTok的計畫也在美國國內引發熱議。美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）近日便在接受福克斯新聞和美國有線電視新聞網（CNN）採訪時表示，如果微軟決意收購TikTok，其應不妨先減少在中國的資產。他還批評微軟等美國公司參與幫助北京當局建造網絡防火牆的行為。此外，美國會共和黨議員的相關表態中，往往強調如若微軟完成對TikTok的收購因保證切斷與中國的一切聯繫。