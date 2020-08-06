美國青少年提起集體訴訟，控告TikTok竊取個人資訊傳回中國

一群美國青少年正通過其父母提起對中國字節跳動旗下短視頻抖音海外版TikTok的集體訴訟，控告TikTok未經同意竊取他們的面部特徵、地點和緊密聯繫人等個人資訊，將這些數據傳回位於中國的服務器上。

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據美國國家公共電台（NPR）報道，在加利福尼亞州和伊利諾伊州，過去一年約有超過20名青少年用戶以相似的理由起訴TikTok，這些案件目前被合並為一樁針對TikTok的集體訴訟案。上周二，該案件被指派給伊利諾伊州的一家法院裁決。

原告律師團隊表示，他們有證據證實TikTok竊取了美國青少年用戶信息。律師聘請的技術團隊通過研究TikTok數據傳輸路徑，稱TikTok將收集到的美國用戶信息傳輸給與中國政府合作的第三方，這些信息包括TikTok用戶的精確地理位置、甚至還可能包括用戶的心理及生理健康狀況、宗教信仰及性取向。該律師團隊將TikTok的數據竊取行為稱為“秘密偷竊”（covert theft)，並指出TikTok通過“混淆源代碼”來隱藏他們的信息竊取行徑。

原告代理律師表示將要求法院審理該案的法官將此案擴大為一場全國範圍內的大型訴訟，案件影響將涉及美國範圍內數百萬的TikTok用戶。

如果伊利諾伊州法院裁定TikTok“竊取用戶信息”，根據2008年該州通過的《生物識別技術法案》（BIFA）以及聯邦2000年通過的《兒童在線隱私保護法》（COPPA），TikTok需要為每個被侵權的用戶支付最低1000美元，最高5000美元的賠償金。依照數據分析網Sensor Tower截至7月數據，TikTok在美國累計被下載超過1.65億次，如果該案原告勝訴，TikTok面對的將是巨額賠償，如果該案在TikTok出售之前達成和解，則意味着TikTok將支付巨額和解金。