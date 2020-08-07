特朗普提禁止微信交易 騰訊一度蒸發5000億港幣 在美中概股受挫

美國總統特朗普於當地時間8月6日頒布行政命令，45天後禁止美國居民與抖音海外版TikTok、微信海外版WeChat及它們的母公司，進行任何生意往來。消息傳出後，香港恆生科技指數暴跌4.33%，騰訊暴跌10%，市值蒸發逾5000億港元。與此同時，在美國股市上市的京東和虎牙直播等中概股同樣在周五當天受挫。

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根據白宮發出的禁令顯示，特朗普指出這兩家中國企業擁有大量美國個人和企業的信息。禁令認為，TikTok在美國已被下載超過1.75億次，在全球範圍內被下載了10億次。TikTok自動從其用戶那裡捕獲大量信息，包括互聯網和其他網絡活動信息，例如位置數據以及瀏覽和搜索歷史。這種數據收集有可能使中國方面訪問美國的個人和專有信息，從而有可能使中國追蹤聯邦僱員和承包商的位置，建立個人信息檔案以進行勒索以及進行公司間諜活動。與此同時，微信也遭到了相同的指控，即其獲得了大量美國個人和企業的信息，而這些信息被不正當的使用。

特朗普還在行政令中強調，美國必須對TikTok和微信的所有者採取積極行動，以保護美國的國家安全。據報道顯示，傳出被美國封殺消息後，微信運營的母公司騰訊控股港股應聲下跌，盤中一度跌超10%，市值蒸發超5000億港元。最終當天跌幅達5.04%。受騰訊控股跳水拖累，恆生指數早盤一度跳水大跌超3%，最終收盤跌幅達1.6%。此外，由於路透社還在周四報道指，美國證券交易委員會和財政部官員表示，特朗普政府顧問已敦促總統在2022年1月前將那些在美國交易所上市、但未能達到美國審計要求的中國公司摘牌。受到多方負面消息響應，在美國股市上市的多個中概股同樣受到打擊，它們中得到騰訊投資的則受挫更甚。

例如在納斯達克上市的京東已下跌達到4.75%， 虎牙直播下跌了5.86%，蔚來汽車下跌了3.65%。對此，美國銀行財富管理的首席投資官弗里德曼（Eric Freedman）分析稱，“一些非常特別的公司以及被提到的政策像諺語沙中的分界線一樣（在起作用）”。