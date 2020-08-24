TikTok周一起訴美國政府挑戰封殺令，稱採取行動保衛自己的權利，此外別無選擇

短視抖音TikTok周一對美國政府提起訴訟，挑戰特朗普政府禁止該公司在美國運營的努力。

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TikTok周一在一篇博客文章中解釋了它的訴訟理由，稱禁令阻止了該公司的正當程序，這是美國憲法第五修正案所保證的。TikTok認為，特朗普本月早些時候根據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）下達的行政命令忽視了該公司的努力，即證明它沒有與中國政府共享數據，並未構成國家安全威脅。該禁令將於9月15日生效。

TikTok在博客中寫道：“我們不會輕易起訴政府，但我們別無選擇，只能採取行動來保護我們的權利，以及我們社區和員工的權利。行政命令威脅將禁止我們的美國業務——消除所創造的10000個美國就業崗位，並對數以百萬計的美國人造成了不可挽回的傷害，他們通過這款應用來娛樂、社交和維持正當生計。”

特朗普政府對包括華為和微信在內的一些中國公司表達了對美國數據安全和數據隱私的擔憂。抖音的母公司字節跳動辯稱，已向美國政府提供了大量文件，解釋抖音的安全措施，以證明其是一家並未與中國政府共享數據的私營公司。

媒體援引知情人士報道稱，抖音仍在與微軟（Microsoft）、甲骨文（Oracle）和該公司目前的其他投資者討論出售其美國、加拿大、澳大利亞和新西蘭業務的事宜。該訴訟並沒有挑戰美國外國投資委員會（CFIUS）的決定，即字節跳動必須在11月12日前剝離其在美國的資產。