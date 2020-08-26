彭博社報道：中國今年進口美國黃豆將達4000萬噸創歷史新高

彭博社引述消息人士稱，中國今年自美國進口大豆可能達到約4000萬噸的水平。美國農業部的數據顯示，這比經貿協議對比基線年份2017年的水平高25%左右，比2016年創下的紀錄高約10%。

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自4月底以來，中國一直在加大美國農產品採購，預計下一季交付的大豆銷售創下2013年以來的同期最高。在玉米採購方面，中國也創下了幾個單日紀錄，使其有望首次超過世貿組織（WTO）制定的年度配額。

不過，彭博社整理中國海關數據後發現，中國今年頭七個月購買的美國農產品，僅達到貿易協議中隱含目標價值的27%，其中7月的美國黃豆進口量異常低。

知情人士表示，中國今年的黃豆總進口量預估達到創紀錄的9600萬至9800萬噸，其中40%至50%可能來自美國。

農業顧問公司AgRural分析師西奎拉（Daniele Siqueira）表示，中國可能持續採購美國黃豆直到明年1月，而巴西今年1月出口的黃豆主要來自庫存，強調黃豆儲備量稀少不利出貨。其他觀察人士則指出，乾旱天氣可能導致巴西延遲種植黃豆。

不過，一位知情人士說，黃豆價格和新冠病毒疫情的衝擊，將最終決定中國的進口規模。