蓬佩奧指責滙豐銀行配合北京打壓香港民主派人士

美國國務院8月26日發表了署名國務卿蓬佩奧的聲明，指責主要業務在香港的滙豐銀行(HSBC)與中共當局合作，對支持民主的香港人實施脅迫性霸凌策略。該聲明題為“就中國對英國的持續脅迫”。

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蓬佩奧通過聲明表示，“美國得知中國共產黨繼續對我們在英國的朋友實施脅迫性霸凌策略而深感不安。最新的例子是，據報導英國滙豐銀行阻止知名支持民主的出版發行商壹傳媒集團（Next Media）在香港的高層主管使用其信用卡和個人銀行賬戶。該銀行為那些因為支持壓制香港人自由而受到美國制裁的個人保留賬戶，並同時關閉那些尋求自由的人的賬戶。”

蓬佩奧續稱，“就在幾個月前，滙豐銀行的亞太區首席執行官（CEO）簽署了一份請願書，支持北京決定剝奪香港的自治和人民的自由。自由國家必須確保公司利益不會屈從於中國共產黨並協助其進行政治打壓。美國已做好準備，幫助英國政府及其企業抵抗中共的欺凌，捍衛自由。”

此前，美國總統特朗普7月14日簽署了《香港自治法》，其要求美政府制裁協助侵犯香港自治權的中國官員和相關人士，與他們有生意往來的金融機構也會受到懲罰。《紐約時報》則在月初的相關報導指，“和香港一樣，滙豐長期處在東西方的十字路口，這家總部位於英國的大型全球銀行一直陶醉於跟中國的深厚關係，並從中獲利。和香港一樣，它現在也陷入了北京和主要西方政府對抗的新時代。”

報導提到，就不久前發生的香港國安法立法事件期間，“在中國，滙豐被指控‘構陷’中國科技巨頭華為。在英國，滙豐因為似乎支持華為在該國的野心而受到譴責。兩全中立已不再是一種選擇。由於沒有公開支持香港的新國安法，滙豐在中國遭受批評。而當這家銀行最終在其中文社交媒體賬戶上表示了支持，英國議會成員則要求滙豐作出解釋，並敦促其撤回聲明。”

對此，華盛頓智庫戰略與國際研究中心(CSIS)的中國問題學者布蘭切特(Jude Blanchette)表示，“多種因素推動全球商業走向這一地緣政治高度敏感的環境，在這種環境下，世界格局已經發生根本轉變，你不能再做不可知論者。”他說，“經濟安全如今被視為國家安全，這是這種新範式的邏輯延伸。”