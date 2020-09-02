特朗普重申美政府應從TikTok出售案中分一杯羹

美國總統特朗普 9月1日向媒體表示，他告訴參與出售抖音海外版TikTok的人，有關的交易必須在9月15日之前完成，而且美國政府必須得到“很好的補償”，否則中國公司字節跳動擁有的TikTok在美國的業務將被關閉。

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特朗普面對記者稱，“我告訴他們，他們必須在9月15日之前達成協議——在那之後我們會在這個國家將它關閉，” 他接著說，“我說，美國必須得到補償，很好的補償。因為是我們讓它成為可能。所以我們應該得到補償，所以國庫必須得到充分補償。”事實上，特朗普此前曾多次指出，美國企業收購TikTok的交易應該讓美國財政部得到補償。目前不清楚美國將如何從出售TikTok的交易中獲取補償。據彭博新聞報道，知情人士說，特朗普認為，美國因為必須解決TikTok對國家安全構成的威脅而應該得到回報，政府正在研究從達成的任何交易中得到補償的途徑。

一位知情人士說，白宮工作人員研究過從公司的合規成本中（compliance cost）收受這筆錢。合規成本是指企業為遵守行業法規而產生的所有支出。美國對那些受到外國投資委員會(CFIUS)審核的交易收受費用，但這個費用一般不會超過30萬美元，而這個金額看來遠低於特朗普想要得到的補償。同樣針對TikTok在美及更廣泛業務的出售問題，《華爾街日報》2日引述消息人士的話透露指，節跳動首席執行官張一鳴目前正在重新考慮針對TikTok的方案。

該報道指，直到周五，其核心算法都被認為是交易談判的一部分。但隨着中國政府出台了對人工智能技術的出口限制，知情人士表示，因為交易談判非常複雜，導致字節跳動出售TikTok美國業務可能要到今年11月美國大選之後才能徹底完成。同樣重要的是，如果張一鳴選擇出售美國業務，可能永遠無法再在美國市場獲得成功。TikTok 的代表沒有立即回應置評請求，微軟、甲骨文和沃爾瑪拒絕置評。

此前，中國政府8月28日修訂《禁止出口限制出口技術目錄》，規定中方企業需獲批准才可向境外轉移技術，導致TiKTok在出售美國業務時，未知是否需要獲得內地當局批准出售核心演算技術，令交易可能難以在短期內完成。另一方面，白宮貿易顧問納瓦羅近日在受訪時指出，在對TikTok和微信海外版Wechat下達封殺令後，白宮還將對更多的中國應用程序採取行動。

納瓦羅說，“重要的是，這個國家不要使用中國製造的應用程序，或者那些可以把我們的數據帶到中國服務器的應用程序。這些數據將被用來監視、監控和跟蹤你，”納瓦羅周一在接受福克斯商業台的採訪時說。“這是我們打擊TikTok和Wechat的根本政策立場，還會有其他公司，因為中國……基本上就是到世界各地去試圖獲取技術和影響力。”