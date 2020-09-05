捷克參院議長訪台 佩卓夫鋼琴20萬歐元在華訂單被取消

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）9月4日結束率團訪問台灣行程，於當晚乘坐專機返國。這趟行程引來北京方面的強烈不滿，中國外交部長王毅近日在訪歐期間多次對此提出批評，並稱“一定要讓其為自己的短視行為和政治投機付出深重代價”。捷克知名鋼琴製造商佩卓夫（Petrof）的負責人9月4日向該國媒體表示，有一筆來自中國、價值20萬歐元的訂單突然遭到取消，業者憂心未來在中國的銷售將受到影響。

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佩卓夫鋼琴的總裁彼得羅福娃（Zuzana Ceralová Petrofová）4日向該國媒體表示，北京一位客戶臨時取消了總值20萬歐元的一筆訂單，期間並提及維特齊訪問台灣一事。對此，佩卓夫憂心，中捷關係惡化將影響他們未來在中國的銷售。據悉，該公司在中國市場的銷售佔到其總銷售額的35%。

彼得羅福娃引述這名北京客戶的話表示，中國政府有意對捷克和捷克製造的產品實施制裁，他無法繳付罰款，所以要求取消訂單。她引述中國客戶的話說，鑒於中捷關係前景不明，目前佩卓夫在中國的代理商只能觀望，“他們不知道我們是他們的朋友還是敵人”。她也不清楚佩卓夫的員工能否順利拿到中國簽證，參加10月底舉行的上海國際樂器展覽會。

據了解，1864年成立的佩卓夫鋼琴是歐洲重要鋼琴製造商之一。去年用佩卓夫和其他品牌在中國賣出了6000架鋼琴。該公司擔心，中捷關係惡化將影響未來其在中國的銷售。