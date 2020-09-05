美政府據報正考慮將中芯國際列入實體清單 中芯國際：與中國軍方毫無關係

美國國防部一名女發言人9月4日透露稱，特朗普政府正在考慮將中國最大的芯片製造企業中芯國際（SMIC）列入實體清單。中芯國際5日發表聲明回應指，“任何關於‘中芯國際涉軍’的報道均為不實新聞，我們對此感到震驚和不解。”

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路透社周五的獨家報導引用該發言人的話稱，美國國防部正在與其他機構合作，決定是否對中芯國際採取行動。這樣的限制決定將會迫使美國的供應商申請執照，在得到這個“難以獲得的”執照後，才能向中芯國際供貨。中芯國際和中國駐美大使館均未及時回復路透社就此提出的置評函。

中芯國際還面臨美國商務部針對華為新的限制令的約束，如果它依賴美國技術為華為製造芯片，需先申請美國許可證。中芯國際是華為的芯片製造商之一。本周早些時候，五角大樓建議終端用戶委員會（End User Committee）將中芯國際置入其實體清單。該委員會由商務部牽頭，也有來自國務院和能源部的成員。報導從熟悉相關事務的未具名人士處了解到，該委員會對實體清單有決定權。但報導稱，尚不清楚其他機構是否支持這樣的提議。

至今為止，美方的受限實體清單中有275個中國公司，其中有因違反制裁令被列入的華為和中興，以及為中國當局壓制維吾爾人提供幫助的海康威視。據悉，中芯國際是中國最大的芯片製造企業，但與業界領先的台積電相比，只是二線競爭者。報導還援引的業界消息稱，中芯國際若被列入實體清單，將會對泛林集團（Lam Research）、科磊（KLA Corporation）和應用材料公司（Applied Materials）等主要芯片製造設備公司產生影響。

儘管五角大樓官員沒有說明因何原因提出這個建議。路透社報導說，據獲悉該簡報的另一名官員以及兩名前任官員所透露的信息，中芯國際因為與中國軍方的關係而引起注意。上個月，美國宣布了24個參與在南中國建造和軍事行動的公司和個人名單。那是美國首次就南中國海問題對北京實施制裁。他們被指“幫助中國軍方在南海修建人工島”。

美國國防部在過去幾個月間發布了兩份被指中國軍方所屬或受軍方控制的中國公司名單。這些公司列入清單將使特朗普總統有權對其做出更嚴重的處罰，但他至今尚未採取這樣的行動。針對這一報導內容，中芯國際周六發表聲明回應稱，“中芯國際作為一家同時在香港證券交易所及中國大陸A股上市的國際化運營的集成電路製造企業，公司嚴格遵守相關國家和地區的法律法規，並在此基礎上一直合法依規經營；且與多個美國及國際知名的半導體設備供貨商，建立多年良好的合作關係，美國商務部多年來針對中芯國際進口採購的設備，也已經核發多件重要的出口許可。”

聲明續指，“同時，中芯國際自成立以來作為全球半導體供應鏈上的重要成員，客戶遍及美國、歐洲及中國大陸等世界各地，其產品及服務皆用於民用和商用，從沒有任何涉及軍事應用的經營行為，與中國軍方毫無關係；2016年及以前，中芯國際還是經美國商務部正式認可的‘最終民用廠商’ (Validated End-User) ，並曾有多位美國商務部官員實地到中芯國際進行訪查。因此，任何關於‘中芯國際涉軍’的報道均為不實新聞，我們對此感到震驚和不解。”該公司亦表示，“中芯國際願以誠懇、開放、透明的態度，與美國各相關政府部門溝通交流，以化解可能的歧見和誤解。”