美國反對尼日利亞候選人，支持韓國候選人出任世貿總幹事

瑞士日內瓦當地時間10月28日下午，在美國反對由一位尼日利亞候選人擔任世界貿易組織（WTO）下任總幹事的提議後，這一近來保守爭議和質疑的全球貿易機構選擇新領導人的努力陷入停滯。

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世貿組織提名委員會星期三建議任命來自尼日利亞的候選人恩戈齊·奧孔喬-伊韋阿（Ngozi Okonjo-lweala）為總幹事。如果成功當選，她將成為世貿組織第一位非洲籍以及第一位女性總幹事。但這一決定需要各個成員國以協商一致的方式批准，這意味着世貿組織164個成員中的任何一個都可以阻止對伊韋阿的任命。

據了解，競爭世貿組織領導職位的八名候選人在前兩輪磋商中被縮減到兩位，僅剩下伊韋阿和韓國現任貿易部長俞明希（Yoo Myung-hee）。該組織表示，曾擔任尼日利亞財政部長的伊韋阿應該成為下一任負責人，因為她獲得了廣泛的跨地區支持。世貿組織發言人基思·羅克韋爾（Keith Rockwell）在這一閉門會議後對記者說，“今天表達觀點的所有代表團都對這一進程、‘三人小組’和甄選結果表示非常強烈的支持，除了一個國家。”他具體說明，這個國家是美國。

美國貿易代表辦公室隨後發表聲明稱，正式支持伊韋阿拉之外的唯一候選人、韓國產業通商資源部通商交涉本部長俞明希，稱讚她是一名成功的貿易談判代表，具備在“非常困難的時期”領導這個貿易組織所需的技能。聲明提出，“它必須由一個具備該領域實際經驗的人領導。”這可能是在針對伊韋阿，這位尼日利亞候選人被批評者指缺乏多邊貿易談判技術知識。

此前，美國貿易代表辦公室星期三指出，世貿組織“必須由在該領域具有實際經驗的人領導”，俞明希作為一名貿易專家“脫穎而出”。該辦公室還在一份聲明中表示，“對於世貿組織和國際貿易來說，現在是一個非常困難的時期：25年來沒有進行多邊關稅談判，爭端解決機制失控，履行基本透明義務的成員國太少。世貿組織急需進行重大改革。”

羅克韋爾代表世貿稱，世貿組織成員將在11月9日就總幹事遴選舉行總理事會會議，希望屆時能就總幹事最終人選做出決定。彼得森國際經濟研究所的貿易專家哈夫鮑爾（Gary Hufbauer）向媒體表示，伊韋阿與北京的密切關係引發了華盛頓的警覺。他說，“最大的反對原因是伊韋阿與中國的關係密切。她在亞洲基礎設施投資銀行任職，似乎與中國官員關係良好。”她是中國發起的亞投行的國際顧問委員會成員。

美國貿易代筆萊特希澤（Robert Lighthizer）今年5月在參加牛津大學辯論社的一場活動時就世貿組織現行體制分析指，美國希望以多邊主義解決貿易問題，例如通過世貿組織，但依靠該組織處理對華貿易分歧則存在一個根本性問題，即為了解決強制性技術轉讓和知識產權盜竊等問題而改革該組織的話，這些改革則必須得到中方的同意。他稱，中方看似很難同意這些會觸及其短期利益的世貿改革。因此，在這一情況下對美國來說一味地奉行多邊主義並不是最好或最有效的解決問題方式。