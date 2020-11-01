德國穆克蘭港進一步走近中國抵抗美國制裁威脅

德國穆克蘭港繼續擴大與中國的運輸聯繫，以此抵抗美國的制裁威脅。

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據德國《北方信使報》報道，德國呂根島上的穆克蘭港在中歐新絲綢之路項目中，將起到更大作用。十月間，穆克蘭港再次大大擴展了其在“新絲綢之路”上的運輸。正如穆克蘭港宣布的那樣，除了增加了穆克蘭和鹿特丹之間的直達集裝箱列車運輸外，最近還增加了每周一趟的北歐海運和立陶宛海運時刻表。北歐海運連接斯堪迪納維亞半島上的瑞典卡爾斯港。立陶宛海運連接克萊佩達。此外，穆克蘭港還將易北河上的港口威騰貝格添加到其德國腹地樞紐網絡中。

波羅的海海橋是中國中部西安與穆克蘭港之間的交通走廊，已被畫定為新絲綢之路的組成部分。穆克蘭港開闢的新的運輸連接為波羅的海海橋上的集裝箱運輸提供了服務。已長期參與新絲綢之路項目的穆克蘭港由此可以進一步加強其在與中國的國際貨運中的樞紐功能。

穆克蘭港公司表示，“我們正在將斯堪的納維亞半島和歐洲大陸的其他城市與中國連結起來。為了能夠繼續滿足波羅的海海橋不斷增長的需求，通向俄羅斯巴爾迪斯克的主要路線的通行能力增加了一倍。穆克蘭港再一次可以展示其作為現代多功能港口和歐中交通樞紐的能力。

由於地理位置優越，穆克蘭港使歐亞貨運的時間效率大大提高。

穆克蘭港是德國最東端的深水港。最近因自身受到美國的制裁威脅，該港口名聲大震，因為建造備受爭議的北流2線項目波羅的海管道的船隻正是從該港口出發開始作業的。穆克蘭港繼續擴大與中國的運輸聯繫也是穆克蘭崗對美國制裁威脅的回應。