世貿組織等待美國2020總統選舉結果

世界貿易組織（OMC）推遲原定11月9日下周一召開的，推選新任總幹事的會議。出自非洲的尼日利亞前財長Ngozi Okonjo-Iweala（譯奧孔喬-伊維拉）能否成為領導這一重要國際組織的首位女性，還有待美國2020年總統選舉的結果。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台RFI周六（2020年11月7日）的法文報道，世貿組織為了避免分歧進一步加劇，在11月6日周五決定，推遲原定11月9日周日舉行的ˎ 推選新任總幹事的會議。在此之前，世貿組織曾用6個月的時間，對8位候選人展開過廣泛的討論。尼日利亞前財長在世貿組織164個成員國中得到大多數支持。但在10月28日舉行的上一次會議時，美國否決了對她的任命。這在習慣於通過協商，而不是以投票來決定總幹事人選的世貿組織內造成巨大衝擊。特朗普總統領導的美國政府認為，世貿組織過於支持中國。

世貿組織擔心看到美國退出

正是出於這一原因，一些觀察家認為，世貿組織高層更傾向於謹慎地等待華盛頓政治局勢的明朗化：特朗普或拜登，下一屆美國總統寶座的贏家塵埃落定。不過，世貿組織提到原定會議被推遲的正式理由是：衛生狀況和當前情況。因為，美國支持韓國現任貿易部長Mme Yoo Myung-hee（譯俞明希或柳明熙），而曾是世界銀行第二把手的尼日利亞前財長也沒有退讓。