澳大利亞出口商敦促澳政府將中國告上世貿組織

據英國《衛報》11月6日報導，澳大利亞的一個主要的商業集團呼籲莫里森政府將中國告上世界貿易組織以尋求仲裁，並指堪培拉試圖與中方進行的會談接觸，未能解決與中國，這一澳大利亞最大貿易夥伴之間日益擴大的爭端。

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日前有消息指，“中國已下令停止進口7個類別的澳大利亞大宗商品”，彭博社介紹稱，這7類商品包括煤炭、大麥、銅礦石及銅精礦、食糖、木材、紅酒和龍蝦等，是迄今為止中國對澳商品最廣泛的打擊行動。針對相關報導，中國外交部發言人汪文斌在11月3日的例行記者會上表示，“中方有關機構對相關進口產品採取的檢驗檢疫措施是依法依規進行的。”他說，“中方始終認為，一個健康穩定的中澳關係符合兩國人民根本利益。同時，相互尊重是各國間開展務實合作的基礎和保障。”

在澳洲的7個出口領域為可能的中國貿易禁令作好準備，且中澳兩國間部長級接觸仍處於凍結狀態的情況下，澳大利亞工業集團（Ai Group）告訴《衛報》稱，“如果中國繼續拒絕澳大利亞的商品和服務，澳大利亞企業將別無選擇，只能尋找其他市場”。澳大利亞貿易部長伯明翰(Simon Birmingham)星期五表示，中國政府否認有任何官方協調的努力來打壓澳大利亞產品。不過，他強調，堪培拉從中國政府那裡聽到的消息和澳方出口商所經歷的情況有很大的不一致。“我們從產業界和一系列不同的新聞來源得到的持續報道令人深感不安，這是無法否認或逃避的事實，”他向澳大利亞電台介紹稱。

官媒《中國日報》日前在一篇社論中警告說，如果澳大利亞繼續支持美國政府遏制中國的努力，它將 “為其錯誤判斷付出巨大代價”。該報還敦促澳方 “趁早遠離華盛頓對中國的邊緣政策”，並稱如果堪培拉不顧一切地敵視北京，“這將是澳大利亞後悔的決定，因為澳大利亞的經濟只會遭受更多的痛苦”。針對目前棘手的局勢，反對黨領袖，聯邦工黨領袖阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）稱，現在是時候讓莫里森（Scott Morrison） “像總理一樣行事，而不是像首席觀察員一樣行事”，並迅速採取行動幫助澳大利亞出口商，他們擔心新的貿易禁令會影響葡萄酒、龍蝦、糖、煤炭、木材、大麥和銅領域的出口。他說，“當我們的貿易繼續惡化時，說‘好吧，沒有人會接我們的電話’是不夠好的。”伯明翰周五重申，中方未對澳方的接觸努力加以回復。

阿爾巴尼斯說，“政府需要一個計畫來處理這個問題，因為它對澳大利亞的就業、澳大利亞的企業和澳大利亞的經濟有現實的影響。”莫里森政府此前曾表示，保留通過世貿組織對中方決定提出挑戰的權利，據悉，澳方已經在上周的世貿組織委員會會議上發表了己方的擔憂。澳大利亞工業集團CEO維羅克斯（Innes Willox）表示，商家們更希望澳大利亞與佔澳大利亞總出口額33%的中國保持緊密的高層聯繫，但 “當談判破裂時，我們需要依靠獨立的仲裁，即世貿組織”。

維羅克斯說，“中國和澳大利亞長期以來在倡導多邊貿易體系方面是一致的，現在或是把我們的分歧帶到這個論壇上的時候了。”他補充說，“企業總是在尋求多元化發展，但現實情況是，沒有任何其他市場擁有中國這樣的規模和強勁的需求，這也是為什麼澳大利亞只是125個將中國作為最大貿易夥伴的國家之一。"

世貿組織仲裁有效性仍shi問題

對此，珀斯美國亞洲中心研究主任威爾遜博士（Jeffrey Wilson）說，將貿易爭端提交給獨立仲裁是澳大利亞的一個可信的選擇，儘管可能需要一些時間來做出決定。他說，相信澳大利亞在大麥、棉花和煤炭案件中 “有很大的勝算”。據報道，後兩種產品已經面臨出口中斷，因為中國當局上個月向國內一些企業發出口頭指示，要求停止從澳大利亞購買這些商品。

但不容忽視的是，近年來備受詬病的世貿組織自身尚未就下任該組織總幹事的問題作出決定。世貿組織總理事會主席大衛·沃克（David Walker）6日宣布，推遲原定於9日舉行的總理事會特別會議，會期另行通知。這一決定意味着新任總幹事人選的選任程序被推遲。目前，世貿組織全部164個成員中，美國不支持尼日利亞候選人恩戈齊·奧孔喬-伊韋阿拉（Ngozi Okonjo-Iweala）擔任新任總幹事，美國支持韓國候選人俞明希當選。

而根據世貿組織規則，總幹事任命通常採取成員協商一致的方式；不過，在特殊情況下，將總幹事人選任命決定訴諸成員投票表決也可能成為最終備選方案。