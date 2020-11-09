和碩聯合被指違規使用學生工 蘋果宣布暫停與其新業務合作

美國電子巨頭蘋果公司11月9日宣布，發現其台灣供應商和碩聯合違反了蘋果的供應商行為準則，要求其學生員工上夜班和超時工作。從而暫時終止與和碩聯合的新業務合作。

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蘋果表示，幾周前發現，這家台灣iPhone製造商為了掩蓋違規行為，對學生進行了錯誤的分類，偽造了文件，在某些情況下還允許學生從事與專業無關的工作，這違反了蘋果的《供應商行為準則》。蘋果已要求其整改，且在糾正措施完成之前不會給他們新業務。蘋果的調查暫沒有發現強迫或未成年勞工的證據，聲明補充說，和碩現在已經解僱了學生工作者項目的主管。據悉，和碩聯合是蘋果重要的合作夥伴，幫助蘋果組裝iPhone和iPad產品。

和碩聯合在聲明中表示，“發現不符合規定的行為之後，我們立刻從生產線撤下學生工作者，讓他們返回自己的家園或學校，給予適當的補償，並提供一切必要的支持和照顧。”蘋果公司則在一份聲明中指出，“我們對任何實習生項目都有嚴格的審批程序，確保實習生的工作與他們的專業相關，並禁止加班或上夜班。”“和碩聯合違規負責人竭盡全力想繞開我們的監管機制。”蘋果承諾將會繼續強化監管，確保供應鏈員工得到妥善保護，獲得尊重。

蘋果正在生產5G iPhone，它已經與和碩聯合合作在中國之外擴大生產規模。不過雙方的合作應該不會受影響，因為受影響的只有新業務。據媒體從供應鏈知情人士處了解，和碩在上海和崑山的兩家公司都存在上文提到的這一現象。每年秋天一般都是iPhone生產旺季，正是工廠最需要人手的時候。