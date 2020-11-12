特朗普簽署行政命令：禁止美投資者投資與中國軍方有關聯企業

美國白宮11月12日公布了一項特朗普總統簽署的行政命令，禁止美國境內企業或任何人投資於與中國軍方有關聯的的中國公司。這項行政命令將從明年1月11日生效。

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美國國防部今年早前指定31家中國公司被中國軍方擁有或控制，白宮星期四發布的行政命令旨為阻止美國投資公司、養老基金或任何人買賣這31家中國企業的股票。該規定可能會影響到包括中國電信、中國移動、海康威視等31家上述中國企業。

行政命令將於美東時間明年1月11日上午9點半生效。該命令將禁止美國投資者對上述中國企業的證券進行任何交易。同時，它還禁止美國人在被認定為“中國軍事企業”的60天內買賣這些企業的證券。

特朗普當天簽署的行政命令寫道，中國正在“越來越多地”利用美國資本進行“軍事、情報和其他安全機構的發展及現代化”，對美國構成了威脅。他稱，“通過軍民融合的國家戰略，中華人民共和國通過迫使中國的民用公司支持其軍事和情報活動，擴大了中國軍工綜合體的規模。這些公司雖然表面上仍是私營和民用公司，但它們直接支持中國的軍事、情報和安全機構，並幫助其發展和現代化。”

特朗普說，“同時，這些公司通過向在國內外公開交易所交易的美國投資者出售證券、遊說美國指數提供者和基金將這些證券納入市場發行，以及從事其他行為以確保獲得美國資本，從而籌集資本。通過這種方式，中國利用美國投資者為其軍事發展和現代化提供資金。”他續指，“因此，我進一步發現，中國的軍工聯合體直接支持中國的軍事、情報和其他安全機構的工作，對美國的國家安全、外交政策和經濟構成了不尋常的、非同尋常的威脅，這種威脅在很大程度上來自美國境外。為了保護美國的國土和美國人民，我在此宣布就這一威脅進入國家緊急狀態。”

特朗普作出的這一行政命令依據的法律包括美國《國際緊急經濟權力法》(50 U.S.C.1701 et seq.)(IEEPA)、《國家緊急狀態法》(50 U.S.C.1601 et seq.)和《美國法典》第3章第301節。