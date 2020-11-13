路易達孚大量股權將售中東主權基金

有着近170年悠久歷史的路易達孚集團（Louis Dreyfus Compagy）是一家從事農產品貿易與加工的著名跨國企業。其歷史淵源始於法國阿爾薩斯（Alsace），如今總部設在荷蘭阿姆斯特丹(Amsterdam)。路易達孚集團將首次接納非家族成員股東，域外投資人來自中東阿聯酋。

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據本台RFI經濟組記者Altin.L周五（2020年11月13日）在«原材市場»專欄(Chroniques des matières premières)中的報道，路易達孚集團的控股機構將把45%的股份授予阿布紮比主權基金（ADQ）。那將是這個至今仍為家族控股企業的歷史性轉折。這宗金融交易背後還有一項貿易協議。路易達孚集團將長期為阿聯酋提供農產品原材。阿布紮比主權基金入股路易達孚集團，將在Covid疫情觸發供應緊張的背景下，強化阿聯酋的食品安全。

這宗金融交易的細節沒有對外透露，外界只能透過正式的聲明得知，這宗交易的部分金額將被企業再次投入到關鍵的戰略發展之中。路易達孚集團現在需要流動資金，用於重組。路易達孚計畫退出金屬和奶製品貿易，重點把貿易業務發展集中於：油料種子ˎ 穀類和食品加工，尤其是在亞洲。

去年，中國發生的豬瘟和中美貿易戰影響到路易達孚集團的利潤。Covid-19疫情造成的經濟危機加重了企業的困難。