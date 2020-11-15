馬達加斯加2020年荔枝收成季節特殊

馬達加斯加是繼中國和印度之後，全球第三大荔枝產地，主要供應歐洲。2020年本收成季的第一船近8千噸出口荔枝按計畫將於11月16日周一起航前往法國和比利時。第二艘貨船則將於11月20日周五離港。

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位於非洲東南部近海的印度洋島國馬達加斯加的荔枝出口商在兩天前的11月13日周五起進入了本收成季採集水果最重要的8個工作日。但2020年的特別之處是，西方買家不知道是否會把荔枝擺上節日的餐桌。

據本台RFI記者Sarah·T周日（2020年11月15日）發自塔那那利佛（Antananarivo）的報道，印度洋島國馬達加斯加東部沿海塔馬塔夫港（Tamatave）的荔枝運輸業正在緊張忙碌着。有1萬5千噸到2萬噸左右的荔枝，要在不到六天的時間裡，通過這座城市唯一的兩條道路，運送到港口。然後由起重機送入預計在周一夜間起航的輪船貨艙。

馬達加斯加是繼中國和印度之後，全球第三大荔枝產地。歐洲市場上荔枝的最大貨源地。為了保持其市場主導地位，滿裝7800噸水果的第一艘貨輪按計畫將於11月16日周一起航，第一站是法國，下一站是比利時。

2020年的本收成季，水果早熟。對此，當地業界人士Georges.G說，這是一個好消息。他表示，早熟意味着品質到位。無需匆忙去採集，就能收穫到夠成熟ˎ大尺寸的水果。早熟就能早日擺上貨攤，在聖誕節前總是好過在聖誕節後。進口商總是有興趣，對能在聖誕節前兩ˎ 三周擺上貨攤。

但今年，進口商的定貨少了。歐洲市場由於擔心被封城的消費者，而訂貨減少了20%。價格應該比往年還低。這名出口商說，進口商還沒有付款，只是付了一些訂金，用於前期工作的費用。但今年很沒有保障，對最後的成交價一點都沒有底。FOB離岸價可能在每公斤0，90歐元至1，20歐元之間。一切還取決於歐洲消費者的反應。

第二艘發往歐洲的貨船預計將於11月20日周五從馬達加斯加港口起航，15天後可以抵達法國沿岸。